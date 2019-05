16:00 Uhr

Ein Rauchmelder rettete einem Mann aus Illertissen das Leben

Die Feuerwehr wird zu einer stark verqualmten Wohnung gerufen. Im Haus finden die Einsatzkräfte einen schlafenden Mann.

Von Wilhelm Schmid

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen musste die Feuerwehr Illertissen wegen eines Rauchmelders ausrücken, und diesmal erwies sich das Gerät sogar als Lebensretter: Am Montag, um die Mittagszeit, hörten Nachbarn in einem Wohnblock an der Auer Straße den Alarm und sie setzten sofort einen 112-Notruf ab.

Am Einsatzort angekommen drangen die Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten in die völlig verqualmte Wohnung ein. Dort fanden sie einen schlafenden Mann und brachten ihn sofort ins Freie. Er wurde vom Rettungsdienst untersucht. Dank der schnellen Reaktion seiner Nachbarn und des schnellen Einsatzes der Feuerwehr ist der Mann unverletzt geblieben.

Angebranntes Essen hat den Alarm ausgelöst

Ursache der heftigen, und nach Einschätzung der Experten lebensbedrohlichen, Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd. Die Wohnung wurde mit Hochleistungslüfter wieder rauchfrei gemacht und auf Kohlenmonoxid-Gas freigemessen, wie es in der Fachsprache heißt.

Die Feuerwehr erinnert aus diesem aktuellen Anlass alle Wohnungsinhaber, die inzwischen allgemein vorgeschriebenen Rauchmelder anzubringen, soweit das noch nicht geschehen ist und diese Geräte auch regelmäßig zu prüfen. Bei einem Brand entstehen geruchs- und farblose Gase, die nach nur wenigen Atemzügen zum Tod führen können.

Auskünfte zu Rauchmeldern gibt es auf der werbefreien Internetseite rauchmelder-lebensretter.de, die auch vom Deutschen Feuerwehrverband empfohlen wird. Die Geräte sowie Informationen dazu gibt es außerdem im Fachhandel und in Baumärkten.



