17:26 Uhr

Ein "Rosinenbomber" fliegt über die Stadt

Dieser „Rosinenbomber“, ein historisches US-Militärflugzeug, flog am Dienstag über Illertissen hinweg.

Das alte US-Militärflugzeug lockt am Dienstag Schaulustige an. Am Flugplatz kommt die Maschine dem Boden ganz nahe.

Es ist ein Flugzeug mit einer langen Geschichte: Vor 75 Jahren setzte diese amerikanische Maschine vom Typ DC3 – sie wird im Militär-Sprachgebrauch als C47-Dakota bezeichnet – am sogenannten D-Day (6. Juni 1944) Fallschirmjäger über der Normandie ab. Und fünf Jahre danach war sie im Rahmen der Luftbrücke als „Rosinenbomber“ nach Berlin unterwegs, um die Stadt zu versorgen.

"Rosinenbomber" rauscht in Illertissen über die Landebahn

Und am Dienstag machte Pilot Kai Scheffold vom Luftsportverein Illertissen auf dem Weg zum Flugplatz Tannheim in Baden-Württemberg einen kurzen Abstecher mit dem original erhaltenen Oldtimer über seinen Heimatflugplatz bei der Jungviehweide.

Dort absolvierte er einen „Low-Pass“, also einen tiefen Überflug der Landebahn, wo er von zahlreichen Fliegerkameraden und Fotografen erwartet wurde. Die alte Maschine dürfte weithin zu sehen – und zu hören – gewesen sein. (wis)

