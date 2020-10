05.10.2020

Ein Rundgang über den Dächern von Altenstadt

Plus Die laufende Sanierung der Altenstadter Kirche ermöglicht Aussichten und Einblick, die man sonst nicht hat. Ein Gruppe durfte nun aufs Kirchendach und den Kirchturm.

Von Armin Schmid

Der neue Altenstadter Marktplatz mit Ortsmitte, das Bahnhofsgebäude oder das am Horizont deutlich sichtbare Alpenpanorama: Ungewohnte Perspektiven gab es am Sonntag in Altenstadt für alle, die schwindelfrei sind. Gottesdienstbesucher nutzten die Gelegenheit, eine Führung auf das Dach der Kirche und den Kirchturm zu erleben.

Nach dem Sonntagsgottesdienst ging es hoch hinaus: In Altenstadt konnten Besucher den Blick vom Kirchturm auf das Haus Elfriede und den neuen Marktplatz genießen.

Nach dem Sonntagsgottesdienst in der Pfarrkirche Zum Guten Hirten informierte der Architekt Wolfgang Heisler zunächst über die derzeit laufenden Sanierungsmaßnahmen am Kirchendach samt Entwässerung und dem Kirchturm. Die Mängel und Bauschäden seien deutlich sichtbar gewesen, so Heisler. Bei stärkerem Regen hatte es bereits Wassereintritt im Innenbereich gegeben. Zudem sei das Regenwasser dann auch nicht mehr über die innen liegenden Entwässerungsrohre abgelaufen, sondern einfach auch an der Außenwand heruntergelaufen.

In 15 Jahren wird eine Komplettsanierung fällig sein

Das Regenwasser vom Turm wird künftig über Fallrohre nach unten geführt und separat entwässert. Letztlich habe sich die Bausubstanz an Kirchendach und Turm 60 Jahre gehalten. Nun laufen die Ausbesserungsarbeiten mit einem Kostenumfang von rund 340.000 Euro. Ob die Summe reichen wird, ist laut Architekt noch nicht sicher. Weiter sichtbar gewordene Schäden könnten darauf hindeuten, dass der kostenmäßige Sanierungsaufwand noch weiter ansteigt. Die Ausbesserungsarbeiten am Kirchendach müssen laut Heisler nochmals rund 15 Jahre halten. „Dann muss ohnehin eine größere Komplettsanierung durchgeführt werden.“ Begeistert ist der Planer vom Innenbereich des Kirchturms. Heisler meinte spontan, dass man dort eine Galerie einbauen oder Künstlern die Möglichkeit zur Gestaltung geben könnte.

Die Tour ging über das Außengerüst 30 Meter in die Höhe

Bei kühler und windiger Witterung konnten die Gottesdienstbesucher an einer Führung teilnehmen und über das Außengerüst in 30 Meter Höhe den Ausblick über das Kirchendach samt kirchlichem Gebäudeensemble sowie den Ort Altenstadt, das Illertal und das Alpenvorland genießen. Der Planer Heisler und Richard Möst (Inhaber der ausführenden Zimmerei) informierten über den Sachstand der Bauarbeiten. Am Kirchturm laufen derzeit Grob- und Feinspachtelarbeiten. Der neue Farbton für den Kirchturm wurde auch bereits ausgewählt. Heisler berichtete, dass es sich dabei nicht mehr um Weiß, sondern um einen kühlen, leichten Grauton handeln wird.

Planer Wolfgang Heisler (links) in luftiger Höhe mit einer Besuchergruppe.

Vom Norddach werden Dachziegel entnommen, die an anderer Stelle eingesetzt werden. An der Nordseite werden neue Dachziegel aufgebracht. Im Bereich der Sakristei soll zudem eine barrierefreie Toilette eingebaut werden. Pfarrer Thomas Kleinle startete nach dem Gottesdienst einen Spendenaufruf: Die Pfarrgemeinde habe das Geld für die Sanierungsarbeiten nicht vollständig zur Verfügung und sei für finanzielle Unterstützung dankbar. (sar)