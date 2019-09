vor 33 Min.

Ein Schlossereiausbau treibt die Bellenberger Bürger um

Der Zweite Bürgermeister Kurt Bucher muss viele Fragen beantworten. Mehr Zuhörer als sonst wollen bei der Bürgerversammlung seinen Rechenschaftsbericht hören.

Von Regina Langhans

Wieder einmal ist es das Thema Lärm, das die Bellenberger aktiv werden lässt. So sind am Freitagabend weit mehr als 100 und somit mehr Besucher als sonst zur Bürgerversammlung in die Festhalle gekommen. Diesmal beunruhigten nicht die von der Staatsstraße 2031 ausgehenden Belästigungen. Vielmehr geht die Angst um, die von der künftigen Schlosserei der Firma Motz ausgehenden Lärmemissionen könnten die Lebensqualität der Anlieger massiv mindern. Vize-Bürgermeister Kurt Bucher hatte sich auf die Fragen vorbereitet. Aufschlussreich waren seine Erklärungen, wie es so weit kommen konnte.

Bürger haben vorab eine Fragenliste abgegeben

So dauerte die dem Rechenschaftsbericht folgende Fragestunde fast länger als die Ausführungen Buchers. Wolfgang Nitsche, einer der besorgten Bürger aus dem betroffenen Wohngebiet im Bereich Schwabenstraße und Rechbergstraße, hatte dem derzeitigen Verwaltungschef vorab eine ganze Fragenliste gegeben. Bucher nahm in seinen Antworten Bezug auf die Anfänge, als die Firma klein begann und Wohnbebauung weit entfernt war.

Der Betrieb entstand ohne Bebauungsplan, doch im Jahr 2014 hatte der Gemeinderat für das Areal einen Flächennutzungsplan erstellen lassen, gegen den niemand Einwände hatte, sagte Bucher. Das sei aus heutiger Sicht bedauerlich. Als die Gemeinde der Firmenerweiterung zugestimmt habe, sei dies in Einklang mit dem Flächennutzungsplan geschehen. Sollte der Betrieb einen weiteren Ausbau planen, werde die Gemeinde für das Areal einen Bebauungsplan mit konkreten Festlegungen anfertigen. Sodann wies Bucher auf einen Schreibfehler des Landratsamtes hin, der von der Behörde berichtigt wurde und die befürchteten Belastungen verringere: Es seien „nur“ zwölf Lastwagen pro Tag und somit 24 Fahrten gestattet. Allerdings werde diese Zahl die in der Schwabenstraße geforderten Zebrastreifen kaum rechtfertigen, sagte Bucher. Weitere, diesbezügliche Bürgerfragen galten einem etwaigen Kreisverkehr im Süden Bellenbergs, den es aber wegen der umgeplanten Zubringertrasse zum künftigen Autobahnanschluss nicht geben werde. Eine Tempo-30-Vorschrift im Zufahrtsbereich zur geplanten Schlosserei ließe sich vielleicht durchsetzen, sagte Bucher. Dass die Anlieger Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht haben, bezeichnet er als íhr gutes Recht.

Es gibt auch erfreuliche Nachrichten aus Bellenberg

Der Zweite Bürgermeister berichtete aber auch Erfreuliches aus der kommunalen Entwicklung – was fast etwas unterging: Die über zwei Jahre währende Generalsanierung der Lindenschule mit Kosten von rund vier Millionen Euro werde im Oktober beendet sein. Der Umzug der letzten Klassen erfolge während der Herbstferien. Mitte Dezember sei ein Tag der offenen Tür zur Besichtigung geplant. Der Kindergarten habe im Sommer ein neues Spielgerät bekommen. Da er aus allen Nähte platze, müsse nachgedacht werden, wie es mit der Betreuung weitergehe. Ein tolles Geschenk sei das gotische Zierwerk mit Ortswappen des Bellenberger Steinmetzgesellen Felix Bobke. Seit Kurzem prangt es am südlichen Ortseingang. Der Schuldenstand von 3,25 Millionen Euro ist im Vorjahresvergleich gesunken. Dennoch ist er höher als im Landkreisdurchschnitt.

Für den Schuldenabbau mussten Steuern erhöht werden, wie Bucher sagte. Die Kommune erhalte durch etwa zur Schulsanierung aufgenommene Kredite schöne Gegenwerte in Form intakter Immobilien. Das zur Flüchtlingsunterbringung gekaufte Areal werde wieder für Wohnungsbau verkauft, ergänzte er. Der Vertrag mit dem Landratsamt laufe 2020 aus. Erfreulich sei auch, dass die Geburtenrate wieder steige.

