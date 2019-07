vor 16 Min.

Ein Tag mit Traktor und Kälbchen in Dietershofen

Mädchen und Buben haben einen Tag lang den Bauernhof der Familie Wanner in Dietershofen besucht – und dabei viel erlebt. Was den Kindern besonders gefallen hat.

Von Claudia Bader

Zuerst scheinen die Kühe, die ihr Futter kauen, die Kinder nicht zu registrieren. Als sich aber Alessandro einer Schwarzbunten nähert, streckt diese ihren Kopf neugierig durch das Absperrgitter und schaut den Buben mit großen Augen an. Und als der Zehnjährige ihr ganz vorsichtig über den Nasenrücken streichelt, hält die Kuh ganz still.

Beim Kindertag auf dem Hof der Familie Wanner in Dietershofen konnten die Mädchen und Buben des Oberschönegger Kindergartens „Pusteblume“ viel erleben und lernen. Da drei ihrer fünf Kinder – der fünfjährige Georg und seine vierjährigen Zwillingsgeschwister Birgitt und Matthias – die gemeindliche Einrichtung besuchen, war es für Stefanie und Christian Wanner ganz selbstverständlich, die Kindergartengruppen auf ihren Hof einzuladen. Einen Tag nach dem Pusteblume-Sommerfest war es so weit: Gleich in der Früh machten sich die Kleinen mit ihren Erzieherinnen zu Fuß auf den Weg von Oberschönegg nach Dietershofen.

Als erste Station steuerten sie die Maschinenhalle des Landwirts an. Hinter dem großen Schiebetor gab es viele landwirtschaftliche Geräte, zum Beispiel einen Ladewagen, zu bestaunen. Dass man damit Grünfutter und Heu einfährt, haben viele Kinder schon oftmals gesehen. Aber wofür benötigt man einen Kreiselschwader oder einen Pflug noch einmal? Geduldig erklärte Stefanie Wanner, wofür diese Maschinen auf den Wiesen und Feldern eingesetzt werden. Insbesondere die Buben stürzten sich zunächst auf den großen Traktor. Sozusagen als „Hausherr“ öffnete der fünfjährige Georg die Tür zur Fahrerkabine, damit seine Freunde nacheinander hinaufsteigen und durch die Glasscheibe nach unten blicken konnten. Vor allem die kleineren Kinder konnten es kaum erwarten, die Kälbchen zu sehen und zu streicheln. Da die Gitterstäbe dies erschwerten, öffnete Bäuerin Wanner kurzerhand eine Box. „Oh ist das süß!“, hörte man immer wieder. „Wo ist denn seine Mama?“, fragte Alessandro. Landwirt Wanner führte ihn und seine Freunde in den großen Futtergang des Stalls, wo die Kühe in Reih und Glied friedlich kauten. „Die fressen aber viel!“, stellte ein Junge mit Blick auf die große Menge an Heu fest. „Dafür geben sie auch gute Milch“, so der Bauer.

Streicheleinheiten für die Kätzchen

Frühmorgens und abends werden seine 60 Kühe in die vollautomatischen Melkstände geführt und gemolken. „Tagsüber können sie sich dann wieder ausruhen“, erfuhren die Kinder. Im geräumigen Stall hat jede Kuh genügend Platz dazu, sagte Christian Wanner. Denn das Wohlergehen seiner Tiere sei ihm sehr wichtig. Die heftige Tierquälerei, die kürzlich in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Bad Grönenbach aufgedeckt wurde (mehr dazu hier: Tierquälerei im Unterallgäu? Landrat bezieht Stellung im Netz ) , stimme ihn sehr traurig. „Unter diesem Skandal leiden jetzt auch kleine Höfe und Landwirte, die ihr Vieh ordnungsgemäß halten“, bedauerte er.

Für ihre Kameraden aus dem Kindergarten hatten die Zwillinge Birgitt und Matthias an diesem Tag noch eine weitere Überraschung parat: Sichtlich stolz zeigten sie ihre beiden Kätzchen. Diese waren überhaupt nicht scheu und genossen die Streicheleinheiten.

Bäuerin Stefanie Wanner zeigt den Kindern ein vor wenigen Tagen geborenes Kälbchen. Bild: Claudia Bader

Dann war es Zeit für eine Brotzeit, Familie Wanner hatte dazu in der Scheune den Tisch gedeckt. Ehe sich die Kindergartenkinder verabschiedeten, durfte jeder noch eine vom Bayerischen Bauernverband spendierte Brotzeitbox einpacken. Noch begehrter waren aber die Blätter Papier, auf denen sie eine vorgezeichnete Kuh anmalen können.

