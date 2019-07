vor 18 Min.

Ein Unbekannter fährt in Illertissen gegen ein Auto und flüchtet

In der in Josef-Henle-Straße

Ein Auto ist am Montag in der Zeit zwischen 15.15 und 23.15 Uhr in der Josef-Henle-Straße in Illertissen angefahren worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Wie die Polizei mitteilt, wurde der ordnungsgemäß abgestellte Opel (Farbe: Rot) von einem Fahrzeug touchiert, so dass ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro entstand. Die Ermittler suchen nach zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07303/96510 entgegen.

