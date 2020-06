vor 32 Min.

Ein Weißenhorner veröffentlicht eine 20 Jahre alte Geschichte

Plus Hubert Miesauer, der frühere Leiter der Städtischen Realschule Weißenhorn, hat eine Abenteuergeschichte veröffentlicht. Das Projekt begleitet ihn schon seit 20 Jahren.

Von Jens Noll

Hubert Miesauer sitzt an seinem Schreibtisch und macht einen sehr zufriedenen Eindruck. Ihm ist es gelungen, ein Projekt abzuschließen, das er sich bereits vor 20 Jahren in den Kopf gesetzt hat. Es geht um eine fantastische Abenteuergeschichte. Und um ein fremdes Wesen namens Ben 13, das nicht von dieser Welt stammt.

Miesauer veröffentlicht eine 20 Jahre alte Geschichte

Im Eigenverlag hat der frühere Direktor der Städtischen Realschule Weißenhorn das Jugendbuch „Ben 13 rettet die Welt“ veröffentlicht. Es ist das erste große Vorhaben, das Miesauer in seinem Ruhestand umgesetzt hat. Dabei bezeichnet er sich selbst nur als Geburtshelfer des Buches. Der Text stammt von Axel Ulber, einem guten Freund von Miesauer. Der hatte sich die Geschichte bereits vor mehr als 20 Jahren ausgedacht.

Im Kern geht es um die zwölfjährige Lisa: Sie ist traurig, weil ihre Eltern beschlossen haben, dass die Familie von der Großstadt hinaus aufs Land zieht. Doch in der Nähe ihres neuen Zuhauses macht Lisa eine spannende Entdeckung: Sie trifft auf ein kleines Lebewesen, wie sie es noch nie gesehen hat. Es ist Ben 13, der Lisa und ihrem Freund Schreckliches berichtet.

Im Jahr 2001, erzählt Miesauer, habe ihm Ulber den ersten Entwurf der Geschichte vorgelegt, mit der Bitte, diese zu korrigieren. Er kannte Ulber, der als Grafik-Designer tätig ist, bereits seit Jahren durch verschiedene musikalische Projekte. Der Deutschlehrer las die Geschichte – und war so fasziniert davon, dass er sie in den Unterricht mit einbezog.

Schüler durften damals Probe lesen

Im Juni 2002, nachdem Miesauer ein pädagogisches Konzept ausgearbeitet hatte, befasste sich die damalige Klasse 6e an der Weißenhorner Realschule mit dem Text, der damals noch eine lose Blattsammlung war. Die Schüler lasen und analysierten die Geschichte, malten Bilder von den einzelnen Figuren und schrieben Kritiken. „Sie waren begeistert – und die Eltern ebenso“, erzählt Miesauer, heute 62 Jahre alt.

Schon damals war er der Ansicht, dass die Geschichte als Buch veröffentlicht werden sollte. „Doch die Verlage fanden es nicht gut genug“, sagt Miesauer. Im Schuljahr 2007/2008 wagte er einen neuen Versuch: In einem weiteren Jugendliteratur-Projekt mit Sechstklässlern wurde die Geschichte leicht überarbeitet, erneut waren die Schüler mit Begeisterung bei der Sache. „Doch die großen Verlage zogen nicht mit“, sagt Miesauer.

Für einige Jahre verloren sich Axel Ulber und der Schulleiter aus den Augen. Als sie sich schließlich im Dezember 2019 wieder zufällig trafen – Miesauer war zu dem Zeitpunkt schon im Ruhestand – kamen sie auch auf Ben 13 zu sprechen. Für beide war klar: Die Geschichte muss nun endlich als Buch erscheinen.

Mit dem Buch soll kein Geld verdient werden

Ein Jugendbuch nach klassischem Vorbild, das einfach Spaß macht – so beschreibt Miesauer das Werk, das sich an Kinder ab zwölf Jahren richtet. Entweder abgedroschen oder besonders intellektuell sind aus seiner Sicht die gängigen Jugendbücher am Markt. So nahm er noch einmal die umfangreichen Unterlagen aus dem Unterricht zur Hand und überarbeitete den Text in Absprache mit dem Autor ein weiteres Mal. „Drei Monate lang habe ich noch einmal intensiv daran gearbeitet“, erzählt Miesauer. Nun liegt das von ihm selbst veröffentlichte Buch vor, versehen mit einem Cover, dass Grafik-Designer und Autor Axel Ulber selbst entworfen hat. Die Auflage liegt bei 600 Stück.

Er freue sich, wenn alle Bücher verkauft werden, sagt Miesauer. Ein kommerzielles Ding sei es jedoch nicht. „Es wäre schön, wenn wir dabei nicht draufzahlen“, ergänzt der Weißenhorner. Seine Anregung an die Leser im Vorwort: „Ihr sollt einfach ein bisschen mehr spinnen!“ Der Herausgeber ist überzeugt, dass die Geschichte wichtige Werte vermittelt und auch die Kraft der Fantasie anregt. Er hat als Lehrer die Erfahrung gemacht, dass Kindern heutzutage die Fantasie fehlt: „Sie konsumieren nur noch, ohne sich selbst Gedanken zu machen.“

Erhältlich ist das Buch „Ben 13 rettet die Welt“ von Axel Ulber bei den Buchhandlungen in Weißenhorn, Senden und Illertissen sowie unter www.ben13.de und editionmiesauer.de.

Auch eine Dettinger Autorin hat kürzlich ein spannendes Buch für Kinder veröffentlicht: Abenteuer der Himbeer-Elfe: Dettingerin arbeitet an zweitem Kinderbilderbuch

Themen folgen