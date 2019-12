vor 34 Min.

Ein bisschen Horror

Der Theaterverein Au bietet mit „Mucks Mäuserl Mord“ einen Riesenspaß

Es ist schon erstaunlich, was sich so alles im Vorratskeller – und vor allem im Kühlraum – der Dorfwirtschaft Zum Roten Ochsen ereignet. Den ländlichen Schwank „Mucks Mäuserl Mord“ in drei Akten, geschrieben von Ralph Wallner, präsentierte der Theaterverein Au in der Josef-Weikmann-Halle mit reichlich Spannung, überraschenden Horroraspekten und natürlich als „Mordsgaudi“ auch viel Humor und deftigen Dialogen im atmosphärischen Spielraum eines vollgepfropften Kellerraumes.

Beim lustigen Wirtshaus-Keller-Krimi fehlte einfach nichts: Zum fortwährenden „Einkauf“ (Diebstahl) gesellten sich die Themen Steuerhinterziehung, Einbruch, Vaterschaftsklage und Erpressung. Als noch ein „Mord mit roten Gummistiefeln“ hinzukommt, laufen die acht Darsteller zur Höchstform auf.

Rote Gummistiefel – das war das Auffälligste, das dieser seltsame Gast anhatte, der am Abend zuvor in der Gaststube des Roten Raben saß. Und niemand fand ihn sympathisch. Weder die neue Kellnerin Hedi (Sabrina Kuisl), der eifernde Schankknecht Harri (Benjamin Hornung), der mehr als geschäftstüchtige Dorfwirt Quirin (Giovanni Mariano) noch die resolute Köchin Kuni (Ellen Heller) mit ihren abstrusen Lügengeschichten. Und nun ist der ominöse Gast verschwunden. Die schrullige, patente Pfarrersköchin Mucki und die herzliche, weniger patente Mesnerin Mausi, die seit Wochen regelmäßig im Vorratskeller der Dorfwirtschaft „einkaufen“, entdecken den leblosen Kerl samt Gummistiefeln, der von einem Kleiderbügel baumelt, und wittern Mord. Der Detektivinstinkt der beiden Jungfern ist geweckt. Und die Liste der verdächtigen Personen wird mit dem sonderlichen Dorfgrattler Buckl (Christian Egle) und der arroganten Ludmilla (Ines Gans), Schwester des Gummistiefelmännchens, noch länger.

Die Rollen zweier herrlicher Frauenfiguren sind Christine Holl (Mucki, Pfarrersköchin und Krimiliebhaberin) und Angelika Konrad (Mausi, die etwas naive Mesnerin und Kleinbäuerin) wie auf den Leib geschrieben. Sie werden beim Klauen immer wieder gestört. Die neue Kellnerin scherzt im Keller gerne mal mit dem Schankknecht herum. Der Wirt hat ein Geheimnis, das er seiner Schwester und Hausköchin Kuni hier eröffnen will. Auch der bucklige Dorfgrattler schleicht dort herum. Eine heitere und herzerfrischende Mörderjagd beginnt. In einem fulminanten Finale mit pointenreichen Wortgefechten kommt die Lösung des Falles zutage.

Weitere Vorstellungen: Samstag, 4. Januar, 19.30 Uhr, und Sonntag, 5. Januar, um 18 Uhr. Tickets unter 07303/929706 oder an der Abendkasse.

