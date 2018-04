vor 44 Min.

Ein bunter Haufen in Vöhringen

Das Jugendtheater Spectaculum begeistert die Zuschauer im Wolfgang-Eychmüller-Haus mit einer märchenhaften wie auch spannenden Geschichte.

Von Ursula Katharina Balken

Rhythmisches Klatschen, nicht enden wollende Rufe nach Zugaben und eine fröhliche Stimmung im sehr gut besuchten Saal des Wolfgang-Eychmüller-Hauses galten der neuen Inszenierung des Märchens „Das magische Licht“ von Thomas Boxhammer. Aufgeführt wurde es vom Jugendtheater Spectaculum. Spielfreude der jungen Darsteller, ein fantasievolles Bühnenbild, ein Gemeinschaftswerk des gesamten Ensembles und mitreißende Musik von Fabian Weisenberger waren die Zutaten, die den Erfolg möglich machten.

„Das magische Licht“ stammt aus der Feder von Thomas Boxhammer und ist so angelegt, dass die gesamte junge Spielerschar auf der Bühne steht. Jeder der 24 Darsteller bekommt also einen Part zugeteilt, ob als gute Fee, böse Hexe, sprechende Schildkröte oder auch – wie schon geschehen – als wandernder Baum. Die Mädchen und Buben spielten mit übersprudelnder Freude, die sich auf die Zuschauer übertrug.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Leni und Florian müssen zusehen, wie ihr geliebter Großvater an der Blaufußkrankheit leidet, dessen Ende ein langer Schlaf ist. Helfen kann da nur, wenn man das magische Licht zum Opa bringt. Das heilt garantiert. Dieses aber zu finden erweist sich als schwieriges Unterfangen, der Weg durch geheimnisvolle und unheimliche Wälder und die Begegnung mit bösen Hexen und sprechenden Schildkröten machen den beiden Enkeln das Aufspüren des magischen Lichtes schwer. Denn es kann nur zum Leuchten gebracht werden, wenn man dazu auch die blauen Zaubersteine hat.

Es entwickelt sich eine Handlung mit märchenhaften Einfällen, einer Portion Humor und nicht zuletzt gibts auch Spannung, abzulesen an den Gesichtern der ganz kleinen Zuschauer, die gebannt auf die Bühne blickten.

Es gab eine kleine Nebenbühne, auf der das Geschehen seinen Anfang nahm und Spielleiter Boxhammer setzte Gesangs- und Tanzgruppen ein, die nicht nur für Kurzweil sorgten, sondern auch mit zündenden Melodien ausgestattet waren. Diese wiederum ermunterten die Zuschauer zum Mitklatschen. Szenenapplaus gab es immer wieder spontan.

Zu Beginn hatte Bürgermeister Karl Janson Regisseur Boxhammer zur Ehrung gratuliert, die ihm Namen des Bayerischen Ministerpräsidenten bei einem Festakt der Regierung von Schwaben übergeben worden war.

Der Schluss hat beim Kindertheater wiederum Tradition und ist schon zum Ritual geworden: Aus einer bunten und lebhaften Szenerie auf der Bühne formierte sich eine Pyramide mit lachenden und singenden Kindern. Dann rauschte der Beifall auf und die Freude über die gelungene Premiere war den Mädchen und Buben ins Gesicht geschrieben, war doch der Applaus der Lohn für monatelange Probenarbeit.

Aufführungen: Die nächsten Aufführungen des Spectaculums finden statt am Donnerstag, 12. April, 16 Uhr, Freitag, 13. April, 16 Uhr, Samstag, 14. April, 15 Uhr, Sonntag, 15. April, 15 Uhr, Samstag, 21. April, 15 Uhr und Sonntag, 22. April, 15 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Schuhwerkstatt Trips in der Bahnhofstraße und in Illertissen bei Buch & Musik.

