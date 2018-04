vor 30 Min.

Ein eingespieltes Team

Der gleiche Ort, die gleiche Zeit: Seit 40 Jahren treffen sich vier Männer in Vöhringen zum gemeinsamen Tennismatch. Die Senioren halten sich dabei nicht nur fit.

Von Ursula Katharina Balken

Wer die vier Männer auf dem Tenniscourt sieht, wie sie mit Schwung den Ball knapp über das Netz fetzen, käme wohl kaum auf den Gedanken, dass es dieses Quartett gemeinsam auf 321 Lebensjahre bringt. Jeden Freitag treffen sich die sportlichen Herren in der Tennishalle des Sporthotels Ihle in Vöhringen, um eine Stunde lang ihrem Lieblingssport nachzugehen – stets zur gleichen Uhrzeit, stets auf demselben Platz und immer im selben Team. Und das seit 40 Jahren.

Werner Bredehöft ist mit 84 Jahren der Senior der Runde, gefolgt von Heinz Bleckmann mit 81 Jahren. Die „Junioren“ Robert Linz und Reinhard Härle sind 78 Jahre alt. Sie sind eine eingeschworene Gemeinschaft, pflegen aber auch freundschaftliche Bande über den Sport hinaus.

Angefangen hat alles mit einer Verabredung zum „After-Work-Tennis“ in der damals neuen Tennishalle – eine der ersten im weiten Umkreis. Der frühere Bauunternehmen Franz Ihle, auch als Politiker aktiv und im Bayerischen Landtag vertreten, hatte vor mehr als vier Jahrzehnten den aufkeimenden Tennisboom erkannt. Er baute eine Tennishalle mit Restaurant, die schnell ausgebucht war. Also errichtete Ihle eine zweite. Vier Plätze standen zur Verfügung, die von Vereinen und Privatpersonen genutzt wurden.

Auch das Herren-Quartett hat sein Liebe zum Sport schon früh entdeckt: Werner Bredehöft spielt seit 1962 Tennis, Heinz Bleckmann seit 1972. Reinhard Härtle und Werner Linz schwangen das Racket erstmals 1976. Alle vier hatten sportliche Ambitionen, sie wollten zwar nicht unbedingt zum weltbekannten Turnier nach Wimbledon, aber nur so zum Spaß zu spielen, gefiel ihnen auch nicht. Das ist bis heute so geblieben. Besonders Werner Bredehöft ist ein ambitionierter Spieler, „er gewinnt gern“, sagen die anderen drei und lachen. Bredehöft lacht mit, rutscht auf seinem Stuhl aber unruhig hin und her. „Er kann’s gar nicht erwarten, bis es weitergeht“, sagen die anderen. Und wieder macht sich Heiterkeit breit.

Gespielt wird nach den gleichen Ritualen: Man trifft sich, zieht sich um, betätigt sich sportlich, um mit einem Getränk – das auch mal ein kühles Helles sein dürfe – das Match zu beenden; nicht ohne vorher in Gesprächen über das diskutiert zu haben, was im Augenblick die Welt bewegt.

Zusammen gespielt wird nur im Winter. Denn jeder Einzelne gehört einem Verein an. Werner Bredehöft und Robert Linz sind Mitglied beim Tennis-Club Dietenheim, Heinz Bleckmann spielt beim TSV Regglisweiler und Reinhard Härle beim RSV Wullenstetten. Die Familien sind bisweilen mit einbezogen, zum Beispiel, wenn ein runder Geburtstag von einem der Spieler fällig wird. Dann tauscht Robert Linz den Tennisschläger gegen den Kochlöffel, statt weißer Hose wird dann eine weiße Schürze umgebunden. Denn die Kochkünste von Linz seien gefragt, seine Menüs stünden hoch im Kurs, sagen die Männer.

Aber was ist die Motivation, sich regelmäßig zu treffen? „Ganz einfach““, sagt Senior Bredehöft, „am Anfang haben wir die physische und psychische Belastung des Berufs zum Ende der Woche abgestreift und zum Entspannen Tennis gespielt“. Bredehöft war bei Etimex Betriebsleiter in Dietenheim. Dort arbeitete auch Robert Linz als Leiter der Entwicklung. Heinz Bleckmann war Leiter der Arbeitsvorbereitung, ebenfalls bei Etimex und Reinhard Härle vertrat die Stahlgroßhandlung der Firma Thyssen. Und so hatte jeder etwas, was er sportlich abbauen konnte: Stress und Verantwortung.

Es sei immer ein guter Start ins Wochenende gewesen, sind sich die Männer einig. Und Härle sagt: „Die Bewegung ist mir wichtig, aber auch die Gespräche mit meinen Tennispartnern.“ Der 78-jährige Linz macht es kurz: „Bewegung, hinterher Gespräche, das gefällt mir.“ Heinz Bleckmann habe sich schon immer gerne bewegt und gehe auch noch drei Mal in der Woche in ein Fitness-Studio.

Die vier mögen und verstehen sich. Es herrscht gute Laune, die ansteckend ist. Und kaum ist das Gespräch beendet, geht es wieder auf den Tennisplatz – und die Schläger fegen den Ball wie gehabt wieder über das Netz.