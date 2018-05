18:00 Uhr

Ein fröhliches Plädoyer für Toleranz

Eine Hochzeit nach jüdischem Ritus – eine Freude für das Paar, weniger für die Eltern. Darum geht es in „Monsieur Claude und seine Töchter“.

Warum die Produktion „Monsieur Claude und seine Töchter“ in Vöhringen gut ankommt.

Das war zweifellos das Sahnehäubchen der Abo-Saison: „Monsieur Claude und seine Töchter“ – nach dem erfolgreichen Film für das Theater adaptiert und nur wenige Wochen nach der Uraufführung jetzt in Vöhringen zu sehen – ist eine Komödie. Aber das Stück ist mehr als das. Es wird zur Lehrstunde gegen Klischees und ein Plädoyer für Akzeptanz und Toleranz. Witzig und doch mit Tiefgang setzte Stefan Zimmermann die Geschichte in Szene, umgeben von Schauspielern, die das Publikum im nahezu ausverkauften Wolfgang-Eychmüller-Haus mit ihrer Spielfreude zu überzeugen wussten.

Papá Claude (Ralf Nowak) ist mit vier wohl geratenen Töchtern gesegnet. Er ist ein prinzipientreuer Mann, erzkatholisch und stockkonservativ. Er erwartet, dass sein weiblicher Nachwuchs den ihnen vermittelten Prinzipien treu bleibt. So ist es für Claude und seine Frau Marie (Mona Perfler) ein Schock als Tochter Nummer eins, einen Mann jüdischen Glaubens heiratet, Tochter Nummer zwei einen Muslim ehelicht und Tochter Nummer drei ist Gattin eines Mannes mit chinesischen Wurzeln. Jetzt liegen seine Hoffnungen auf der jüngsten Tochter. Monsieur Claude ist glücklich, sein Schwiegersohn in spe ist katholisch. Doch sein mentaler Überschwang legt sich in dem Augenblick, als er den zukünftigen Mann vor sich sieht. Er ist dunkelhäutig.

Intelligente Dialoge, bei denen sich Pointe an Pointe reiht, bestimmen das Geschehen. Kleine Spitzfindigkeiten zwischen Israeli und Palästinenser, auch die charmant umschriebene Aversion beider gegen „den Schwarzen“ oder den geschäftstüchtigen Chinesen machen die Gespräche spannend. Dafür sorgen Papá Claude und der Vater des Mannes von Tochter Nummer vier, Monsieur Koffi aus Afrika (Félix Kama), für Entspannung. Sie sprechen beim Angeln einem edlen Bordeaux reichlich zu und landen daraufhin in der Ausnüchterungszelle der Polizei.

Regisseur Zimmermann zeigt Gespür für Komik, aber durch die Stringenz seiner Inszenierung geht auch der gewünschte Tiefgang nicht verloren. Zum Schluss endet alles in Rhythmik und Musik, die Zuschauer zollen dem homogen spielenden Ensemble ihren Tribut durch rhythmisches Klatschen, ein kleines Da capo der Schlussszene löst einen Beifallssturm aus. Ein gelungenes Ende einer Abo-Saison. (ub)