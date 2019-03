17:30 Uhr

Ein kleines Männlein hat in Kellmünz regelmäßig einen großen Auftritt

Die Senioren in Kellmünz bekommen ein besonderes Puppentheater zu sehen: Gabi Grimm schreibt extra für sie Geschichten über das „kloine Male“ und sein „Fraule“.

Von Zita Schmid

Vorab für alle, die des Schwäbischen nicht mächtig sind: „Kloines Male“ heißt so viel wie „Kleines Männlein“. Das kloine Male, das hier im Fokus steht, ist eine Handpuppe. Immer gegen Ende eines Seniorennachmittags in Kellmünz hat das Male zusammen mit seinem „Fraule“ - wollte man dies ebenfalls ins Hochdeutsche übersetzen, hieße es „Frauchen“ - seinen großen Auftritt. So auch bei einem Treffen kürzlich im Pfarrhof.

Es begann mit geliehen Puppen aus dem Kellmünzer Kindergarten

Als die Tür zum Nachbarraum aufgeht wird es schnell ruhig unter den mehr als 20 Anwesenden. Ein großes Tuch, das Sieglinde Schäffler und Coletta Leichtle am Türdurchgang spannen, wird zur Bühne. Dann lassen die Puppenspielerinnen Gabi Grimm und Rosi Kiechle das Male und das Fraule wieder erscheinen: Er trägt wie immer einem grauen Schnurrbart, ein kariertes Hemd und einen Filzhut. Das Fraule geflochtene Haare und ein geblümtes Kleid mit Schürze. Mit großen Augen schauen die Gestalten ihrem Publikum mit freundlichem Blick und aufmerksam entgegen.

Dann beginnt es wieder – das Puppenspiel, das vor inzwischen bald zwölf Jahren mit ausgeliehen Handpuppen aus dem Kindergarten seinen Anfang nahm. Denn 2007 übernahmen Gabi Grimm, Rosi Kiechle und Sieglinde Schäffler die Organisation der monatlichen Seniorennachmittage, die vom Frauenbund für ältere Mitbürger angeboten werden. Später verstärkte Coletta Leichtle das Team. In den Vorbereitungsunterlagen ihrer Vorgängerinnen entdeckte Grimm damals eine Geschichte mit einem Wortwechsel, bei dem das „´s klei Ma ´la“ - wie es hierin hieß - auftrat. „Ich habe mich köstlich amüsiert“, sagt sie. Von wem dieser eine Text, in dem das Ma´la seinen Garten gegen einen Hasen, der dort Kraut „g´fressa hot“ verteidigt, weiß sie bis heute nicht. Doch die Idee, die Senioren mit selbst geschriebenen Episoden von so einem Ma´le zu unterhalten, war geboren.

Für jeden Seniorennachmittag gibt es neue Texte

So verfasste Grimm für jeden Seniorennachmittag neue Texte von ihrem Kloina Male, wie sie es nannte. Auch das Fraule kam dazu. Nach einigen Auftritten wurde zwei handgefertigte Puppen für die Seniorennachmittage angeschafft. Ihre humorigen Geschichten füllen als gesammelte Werke bereits einen dicken Ordner.

Es sind Dialoge, quasi aus dem Leben der kleinen, sprich einfachen Leute gegriffen und alle in tiefstem Schwäbisch gehalten. Am Anfang steht fast immer die Frage des Fraule: „Ja, kloins Male, wo kommsch denn du her?“ Dann berichtet das Male meist von seinem gerade Erlebten, seinen Gedanken dazu und wie es sich zu helfen wusste, wenn es auch mal nicht rund gelaufen ist. Das Fraule kommentiert das meist mit einem „guat“ (gut) oder „bled“ (blöd).

Sogar die neue Heizung in der Kirche war schon Thema

Die Themen kommen aus Alltagssituationen, passen sich dem jeweiligen Motto der Seniorennachmittage oder dem Jahreskreis an. Den Fasching, den Wechsel von Sommer- und Winterzeit oder auch die neue Sitzheizung in der Kirche – all das hat Grimm schon zum Thema der kürzen Stücke gemacht. Über die „nuia Heizung“ in der Kirche, die nur warm wird, wenn man darauf sitzt, sagte das Male beim Treffen im März 2015: „Jetzt isch es so kalt do denna, dass mir mei Brilla immer alauft. Do bleib i halt de ganz Zeit hocka. Ond meine kurze Fiaß hand auf dem Sitz au no Platz“.

Über den wohl aussterbenden schwäbischen Dialekt, der von ihm und seinem Fraule noch intensiv gepflegt wird, sagte es im März 2013: „En a paar Johr mues ma beim a schwäbischa Theaterschtickle an hochdeitscha Untertitel mitlaufa lassa“. Derzeit ist das bei den Seniorennachmittagen noch nicht nötig. Kürzlich ging es unter anderem „um´s Geld, das die Welt regiert“ und von dem das Male und das Fraule „kois hand“, aber dennoch „zfrieda“ sind. Das verstanden die Senioren auch ganz ohne Untertitel und bedankten sich mit einem kräftigen Applaus für das wieder eigens für sie geschriebene kleine Puppenspiel.

