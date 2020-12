vor 35 Min.

Ein kleines bisschen Budenzauber

Darum stehen in Illertissen am Wochenende Weihnachtsmarkthütten

Weihnachtsmärkte dürfen in diesem Corona-Jahr nicht stattfinden, aber einen kleinen Ersatz gibt es in Illertissen doch noch: Vor dem Modehaus Rimmele stehen an diesem und am kommenden Wochenende zwei Verkaufsbuden für Essen und Getränke. Geschäftsführer Adrian Nas hatte die Idee zu der Aktion, die jetzt in Abstimmung mit dem Landratsamt und der Stadt stattfinden kann. Die beiden Buden sind am Freitag, 11., von 10 bis 18.30 Uhr und Samstag, 12. Dezember, von 9.30 bis 17 Uhr sowie am Freitag, 17. und Samstag, 18. Dezember geöffnet. Am ersten Wochenende stehen Ehrenamtliche des Roten Kreuzes in den Hütten bereit, am zweiten Wochenende die Volleyballer des TSV Illertissen, an beiden Wochenenden ist auch das Team des Lokals L’Angolo mit dabei. Und so funktioniert die Aktion: Beim Einkauf bei Rimmele gibt es bei bestimmten Werten Gutscheine, die man bei den Hütten gegen ein Getränk oder etwas zu Essen einlösen kann. Das Modehaus Rimmele unterstützt damit die verkaufenden Vereine. Alkohol wird – entsprechend den derzeit geltenden Regelungen – aber keiner ausgeschenkt, heißt es von den Veranstaltern. (rjk)

