Ein launiger Abend mit „dem Markus“

Ministerpräsident Markus Söder bekommt in Illertissen viel Beifall. Bei dem Wahlkampfauftritt geht es um Politik, Sessel und einen Dalmatiner namens Cliff.

Von Jens Carsten

Es begann mit einer unbequemen Sitzgelegenheit: Recht schmal schien der Sessel, der auf der Bühne der Weikmann-Halle für Markus Söder bereit gestellt war. Doch davon ließ sich der Ministerpräsident die Laune nicht vermiesen. Im Gegenteil. Der Besucher nutzte das widrige Möbelstück für einen Scherz. „Das ist ein Sessel wo nur Du reinpasst“, sagte er zu Beate Merk, Landtagsabgeordnete und Direktkandidatin im Stimmkreis Neu-Ulm, die ihn interviewte. Von ihr sei der Stuhl nicht, versicherte sie. Die Lacher waren Söder sicher, als er vermutete: Horst Seehofer sei das wohl gewesen. Ein Seitenhieb auf den CSU-Parteivorsitzenden und Bundesinnenminister, der lange ein politischer Kontrahent Söders war. Dicke Luft gibt es zwischen den beiden, weil man bei der CSU in Bayern die politische Großwetterlage in Berlin für die zuletzt miesen Umfragewerte in der Heimat verantwortlich macht.

Launig ging es also los in Au, beim Wahlkampfbesuch von Markus Söder. Der stieß auf großes Interesse: Rund 400 Bescuher drängten sich am Sonntagabend in die Weikmann-Halle , wo immer weitere Stuhlreihen aufgestellt werden, einige Gäste dann aber dennoch stehen mussten.

Es wurde viel geduzt: Der Landrat und CSU-Kreisvorsitzende Thorsten Freudenberger war für Söder schlicht „der Thorsten“ – und der lobte in seiner Moderation im Gegenzug immer wieder „den Markus“. Der dann mit „der Beate“ sprach. Und das ganz entspannt. Obwohl Merk in Söders Kabinett keinen Ministerposten bekommen hatte. „Du hast mit politischer Reife reagiert“, lobte der nun.

Steilvorlagen für Söder in Illertissen

Die Anwesenden erlebten einen wortgewandten Markus Söder, der von Merk freilich zahlreiche Steilvorlagen bekam und seine Politik ausführlich bewerben konnte. Die Gäste bekamen einiges aus Söders Agenda und seinem Privatleben zu hören, dazu einige markige Sprüche, für die der Franke bekannt ist. So zitierte der 51-Jährige seinen (inzwischen gestorbenen) Vater, einen Maurermeister, der einst über seinen Sohn gesagt hatte: „Bub, Du hast zwei linke Hände, aber eine große Goschen, Du musst Pfarrer oder Politiker werden.“

Vor dem Handwerk habe er größten Respekt versicherte Söder, der den Meisterzwang zurückholen will. Fehlende Fachkräfte seien ein Thema, aber dem Handwerk gehe es eigentlich gut. So wie Bayern insgesamt. Wer glaube, dass das von selbst so bleibe, der sei auf einem Irrweg, so Söder. Er wünsche sich Stabilität, auch bei den Herrschaftsverhältnissen – er hoffe nicht, dass nach der Landtagswahl sieben Parteien im Parlament säßen. Das werde die politische Arbeit für den Freistaat wegen ausufernder Debatten lähmen, sagte Söder. „Ich liebe das Volkstheater, aber der Landtag sollte nicht den Eindruck erwecken, als werde permanent eine Komödie aufgeführt.“ Scharf ging der Ministerpräsident mit der AfD ins Gericht, die bei den Demos in Chemnitz ihr wahres Gesicht gezeigt habe. Wer sich als „Strafe Gottes für die CSU“ bezeichne (so geschehen auf dem Gillamoos-Volksfest), habe nicht nur „einen Schuss“, sondern der dürfe auch keine politische Verantwortung bekommen.

28 Bilder Ein gut gelaunter Ministerpräsident besucht Illertissen Bild: Alexander Kaya

Söder erläuterte seinen Kurs in der Asylpolitik: Integration sei wichtig, zugleich aber die Abschiebung von Straftätern. In Bayern zeige das bereits Wirkung: „Die Richtigen beginnen zu bleiben und die Richtigen beginnen zu gehen.“ Der Freistaat sei das sicherste Bundesland, betonte der Ministerpräsident, der das umstrittene Polizeiaufgabengesetz verteidigte. Es ermögliche wichtige Ermittlungen bei Verdachtslagen, etwa von Amokläufen oder Terroranschlägen. Weitere „harte“ Themen des Abends waren zum Beispiel das Landespflegegeld als „ein Dankeschön“ für aufopferungsvolle Angehörige und der Dieselskandal, den Söder ohne das Geld der Autobesitzer gelöst sehen will.

Und dann erfuhren die Besucher in Au noch, wie Markus Söder einst das Herz seiner Frau erobert hat – nämlich dank der Hilfe eines zutraulichen Dalmatiners namens Cliff. Und dass München nicht der Nabel der Welt ist: „Ohne Franken und Schwaben geht nichts in Bayern“, sagte Söder. Dafür bekam er viel Beifall. Wie so oft an diesem kurzweiligen Abend.

Seit über vier Jahrzehnten war kein Ministerpräsident mehr in Illertissen - zumindest nicht offiziell.

