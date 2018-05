vor 1 Min.

Ein märchenhafter Turm in Osterberg

Der Muckenturm steht in einem Wald bei Osterberg. Er wurde wohl als Wasserspeicher verwendet.

Was es mit dem sogenannten Muckenturm auf sich hat und welcher Baron in der Gemeinde besonders bekannt war.

Von Ralph Manhalter

Verwunschen steht er da, einsam und leer. Die meisten Osterberger kennen ihn jedoch. Die Rede ist vom Muckenturm – einen guten Kilometer westlich des Ortes inmitten des Waldes gelegen. Zweifelsfrei steht seine Errichtung in Zusammenhang mit dem Osterberger Schloss, genauer mit dessen Wasserversorgung. Diente er doch als Zwischenreservoir des aus dem nahen Brunnen geförderten Brauchwassers. Mithilfe eines „Widders“, einer speziellen Pumpenart, wurde das Wasser zum Turm geleitet, dort gespeichert und je nach Bedarf zum Schloss transportiert.

Laut der Osterberger Lokalhistorikerin Ingeborg Magel gibt es über die Bauphase keine Dokumente, allerdings wird die Errichtung aus kunsthistorischer Sicht auf das 18. Jahrhundert datiert. Die Nischen am Gemäuer zeugen von Heiligenstatuen. Sicherlich auch von jener, die dem Bauwerk den Namen gab: Nepomuk als Patron der Brücken und des Wassers. Heute ist der Turm leer und der mit Laub bedeckte Boden lässt die einstige Funktion nicht mehr erkennen.

Zwar nicht der historischen Deutung, dafür jedoch der Besichtigung entzieht sich das Schloss zu Osterberg. Unvergessen dürften der betagteren Bevölkerung jedoch die Feste und Eskapaden unter dem letzten hier wohnenden Baron, Dieter von Malsen-Ponickau (1928 – 2012) sein. Damals wehte durch den Ort ein wenig vom Geist der großen, weiten Welt. Der Schlossherr erlangte unter anderem Berühmtheit mit dem Kauf einer Bäckerei in Paris, in welcher er fortan deutsches, dunkles Brot als Alternative zum französischen Baguette anbot. Die iranische Ex-Kaiserin Soraya gehörte ebenso zum engen Freundeskreis des Barons wie eine indische Prinzessin, wie Magel in ihrer Osterberger Haus- und Hofbeschreibung erläutert. Im Ort war der „Dieter“, wie er genannt wurde, eine gern gesehene Person. Das hing nicht nur mit seiner leutseligen Art, sondern auch mit der Unterstützung und Förderung der Vereine zusammen.

Aufsehenerregend gestaltete sich die Hochzeit mit seiner zweiten Frau, Fiorenza Colonna di Stigliano. Aus uraltem römischen Adel stammend kann sie auf Papst Martin V. und der Freundin Michelangelos als ihre Ahnen zurückblicken.

Seit 1816 befand sich das Schlossgut im Besitz der ursprünglich aus Sachsen stammenden Familie von Ponickau. Durch die Heirat Olga von Ponickaus mit Theobald von Malsen, führt das in Osterberg ansässige Geschlecht seit 1913 den Doppelnamen. Fragwürdige Berühmtheit erlangte deren Sohn Erasmus während der Zeit des Nationalsozialismus. Er trat 1930 in die NSDAP ein und hatte mehrere Leitungspositionen im damaligen politischen System inne. Bis Kriegsende übte er sein Amt als Polizeipräsident aus. Nach der Auslieferung an Polen büßte Erasmus von Malsen-Ponickau eine lange Haftzeit ab, bevor er 1953 nach Osterberg zurückkehrte und nach drei Jahren starb.

Seit 1998 ist das Schloss verkauft und der derzeitige Besitzer gewährt keine Einblicke mehr in das ehemalige Herzstück Osterbergs.

