vor 54 Min.

Einblicke in das Leben mit Demenz

Zur Eröffnung einer Ausstellung erzählt eine Betroffene

„Mutter weiß noch viel aus ihrer Jugend. Von gestern weiß sie kaum noch etwas“: Über Symptome und Stadien der Demenz und darüber, wie sich durch die Krankheit das Leben der Betroffenen und derer Angehörigen ändert, klärt die Ausstellung „Was geht. Was bleibt. Leben mit Demenz“ des bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege auf. Eröffnet wird sie am Montag, 10. Dezember, im Foyer des Landratsamts in Mindelheim. Beginn ist um 18 Uhr.

Auf dem Programm steht der Vortrag einer Betroffenen: Helga Rohra, die an Demenz erkrankte, spricht. Sie hat das Buch „Ja zum Leben, trotz Demenz! – Warum ich kämpfe“ geschrieben und setzt sich für die Belange der Menschen mit Demenz ein. Zudem informiert Petra Christiansen-Lammel über das Projekt der Allgäu GmbH „Kontaktstellen Demenzhilfe Allgäu“.

Die Ausstellung im Landratsamt ist anschließend bis Donnerstag, 27. Dezember, zu sehen, geöffnet immer von Montag bis Donnerstag, 8 bis 17.30 Uhr, sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr. Begleitend zur Ausstellung werden Führungen angeboten und es findet ein Theater statt.

Das „kleine Ensemble“ führt das Stück „Ich erinnere mich genau“ von Brian Lausund am Donnerstag, 13. Dezember, im Maristenkolleg in Mindelheim auf. Beginn ist um 19 Uhr. Es geht um eine Mutter-Tochter-Beziehung, die auf eine harte Probe gestellt wird, als die Mutter an Demenz erkrankt. Der Eintritt kostet drei Euro.

Mitarbeiterinnen der Kontaktstellen Demenzhilfe bieten Führungen durch die Ausstellung am Montag, 17. Dezember, sowie am Donnerstag, 20. Dezember, jeweils von 15 bis 16.30 Uhr an. Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Gruppengröße begrenzt ist, ist eine Anmeldung per E-Mail an organisation@lra.unterallgaeu.de erforderlich. (az)

