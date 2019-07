vor 53 Min.

Einbrecher auf Beutezug durch Egg

Mehrere Gebäude sind von Unbekannten durchsucht worden. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Fälle aus.

Bisher Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in mehrere gewerbliche Gebäude in Egg an der Günz eingebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass alle Taten in Verbindung zueinander stehen. Wer dahinter steckt ist allerdings noch unklar. Die Einbrüche ereigneten sich laut Polizei an der Hauptstraße im Ort.

Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die einzelnen Gebäude und verursachten einen enormen Sachschaden auf der Suche nach Diebesgut. Während der Beuteschaden mit rund 1400 Euro beziffert wird, dürfte sich der Sachschaden auf mehrere Tausend Euro belaufen, so die Polizei am Donnerstagnachmittag. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (az)

Hinweise Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 melden.

