vor 17 Min.

Einbrecher macht sich an einem Wohnwagen in Dettingen zu schaffen

In Dettingen an der Iller ist ein Einbruchsversuch gescheitert.

Ein Unbekannter hat in Dettingen an der Iller versucht, die Türe eines Wohnwagens aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Ein Unbekannter hat in Dettingen an der Iller versucht, die Türe eines Wohnmobils aufzubrechen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizeipräsidiums Ulm in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Der Wohnwagen stand laut Pressemitteilung in der Wielandstraße.

Der Polizeiposten Ochsenhausen hat Spuren gesichert

Der Einbruchsversuch scheiterte. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Der Polizeiposten Ochsenhausen, erreichbar unter der Telefonnummer 07352/2020-50, hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

