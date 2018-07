vor 53 Min.

Einbrecher schlägt zu während die Bewohner schlafen

Im Neubaugebiet an der alten Stadtgärtnerei Neu-Ulm ist ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag in ein Reihenhaus eingedrungen.

Ein dreister Täter ist Neu-Ulm in ein Haus eingedrungen. Und das obwohl jemand zu Hause war.

Im Neubaugebiet an der alten Stadtgärtnerei Neu-Ulm ist ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag in ein Reihenhaus eingedrungen. Der Täter verschaffte sich über eine gekippte Terrassentür Zugang und durchwühlte im Erdgeschoss mehrere Schränke. Aus einer Handtasche stahl er eine dreistellige Bargeldsumme. Die Bewohner schliefen im Obergeschoß. Sie bemerkten erst am Morgen den Einbruch und verständigten die Polizei. (az)

Themen Folgen