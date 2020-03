13:40 Uhr

Einbrecher steigen in Illertisser Jugendhaus ein

Unbekannte sind ins Jugendhaus an der Spitalstraße in Illertissen eingestiegen.

Die bislang unbekannten Täter nahmen Bargeld und Süßigkeiten mit.

Unbekannte sind in das Jugendhaus an der Spitalstraße in Illertissen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu den Räumen. Dort brachen sie weitere Türen auf und suchten offensichtlich nach Wertgegenständen. Aus einem abgesperrten Tresor, der ebenfalls mit einem vermutlich rot lackiertem Nageleisen aufgehebelt wurde, entwendeten die Täter einen geringen Geldbetrag. Außerdem nahmen sie drei Packungen Süßigkeiten mit. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (az)

