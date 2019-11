vor 17 Min.

Einbrecher steigen in zwei Häuser in Illertissen ein

Einbrecher haben am Mittwoch zwei Häuser in der Weiherstraße und in der Straße "Am Reichshof" in Illertissen heimgesucht. Dies meldet die Polizei. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen 13.30 und 19.30 Uhr. Die Ermittler suchen nach Zeugenhinweisen.

Einbrüche in Illertissen: Täter steigen über Terrassentüren ein



In beiden Fällen drangen die Täter (oder der Täter) über die Terrassentür in die Gebäude ein. Im Inneren suchten die Unbekannten dann nach Wertgegenständen. Was (oder wie viel) dabei gestohlen wurde, lässt sich laut Polizei momentan nicht genau sagen. Der Beuteschaden lasse sich daher noch nicht beziffern. An den Häusern richteten die Täter jedoch Sachschäden in Höhe von rund 1500 Euro an.

Aufgrund der örtlichen Nähe der Gebäude ist es aus Sicht der Polizei möglich, dass die selben Täter für beide Einbrüche verantwortlich sind. Die Ermittlungen dauern an. (az)

Kontakt: Die Polizei sucht Zeugen für die beiden Einbrüche. Sie fragt: Hat jemand verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum, aber auch im Vorfeld gemacht? Wurden verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Illertissen unter Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (az)

