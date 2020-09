vor 47 Min.

Einbrecher stiehlt Leberkäse und Ketchup aus Illertisser Geschäft

Leberkäse und Ketchup im Wert von 20 Euro hat ein Unbekannter bei einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Illertissen gestohlen.

Der Wert der Beute, die ein hungriger Einbrecher in Illertissen gemacht hat, ist gering. Dafür richtete er hohen Sachschaden an.

Großen Hunger hatte offenbar ein Einbrecher, der sich in der Nacht auf Sonntag Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft in der Illertisser Innenstadt verschafft hat. Der Wert seiner Beute ist überschaubar, allerdings richtete der Unbekannte bei der Tat erheblichen Sachschaden an.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Illertissen stieg der Einbrecher am Sonntag um 2.38 Uhr in das Geschäft ein. Mit einem Metallpfosten schlug er die Eingangstüre ein und verschaffte sich so Zugang zu dem Laden. Den Metallpfosten hatte er zuvor an der Örtlichkeit aus dem Boden gerissen. Der unbekannte Täter entwendete in dem Geschäft lediglich mehrere Leberkäse und Ketchup im Wert von 20,35 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro. Es wird nun wegen eines besonders schweren Falles von Diebstahl und Sachbeschädigung ermittelt.

Der Polizei Illertissen liegt eine Beschreibung der Täters vor

Der Täter war laut Polizeibericht bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem grauem Kapuzenshirt. Er hatte eine untersetzte Statur. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack bei sich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 an die Polizei zu wenden. (az)

