vor 48 Min.

Einbrecher verursachen Wasserschaden

Unbekannte stehlen Briefmarken und Geld aus einem Haus in Regglisweiler. Bevor sie das Gebäude verlassen, manipulieren sie noch den Wasserhahn.

Von AZ

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in Regglisweiler in ein Haus eingebrochen und haben dort erheblichen Schaden angerichtet. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Zeuge am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr das verwüstete Gebäude.

Die Einbrecher waren wohl über Nacht in das Haus am Herrenweiher eingedrungen, wie sie das geschafft haben, wird derzeit noch ermittelt. Fest steht aber laut Polizei, dass die Diebe im Innern mehrere Türen aufhebelten. Anschließend durchwühlten sie das Haus – und wurden fündig. Sie nahmen Briefmarken und Geld mit, scheiterten jedoch an einem Tresor. Bevor sie flüchteten, manipulierten sie einen Wasserhahn. Deshalb lief über längere Zeit Wasser in das Gebäude und richtete großen Schaden an. Es steht noch nicht fest, wie hoch dieser ist. Beamte des Polizeipostens Dietenheim nahmen die Ermittlungen auf. (az)

Hinweise: Zeugen können sich an die Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 wenden.

