Einbruch in Buch: Dieb hat es auf Bargeld abgesehen

Ein Unbekannter hebelt ein Fenster auf und bricht in ein Einfamilienhaus ein. Dort machte er allerdings nur wenig Beute.

Ein Unbekannter ist zwischen Samstagmittag und Sonntagabend in ein Haus in Buch eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Der Täter hebelte ein Fenster des freistehendes Einfamilienhaus auf und gelangte so in die Wohnräume. Dort durchsuchte der Einbrecher verschiedene Schubladen und hatte es vornehmlich auf Bargeld abgesehen. Er hat eine Summe in niedrige zweistelligen Bereich erbeutet und einen Sachschaden von rund 300 Euro verursacht.

