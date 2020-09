13:07 Uhr

Einbruch in Wohnhaus in Illertissen: Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Ein Einfamilienhaus an der Karlsbader Straße in Illertissen ist Ziel eines Einbruchs geworden.

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Montagnachmittag in Illertissen reichlich Beute gemacht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Reichlich Beute haben ein oder mehrere Einbrecher am Montagnachmittag in Illlertissen gemacht. Im Zeitraum zwischen 14.45 und 17.20 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter nach Polizeiangaben Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Karlsbader Straße. Möglicherweise waren es auch mehrere Täter, die eine Terrassentür auf dem Anwesen aufhebelten und so in die Räumlichkeiten gelangten.

Der Wert des gestohlenen Bargelds wird mit einem vierstelligen Betrag angegeben

Annähernd alle Zimmer wurden nach Wertgegenständen durchsucht, während die Bewohner abwesend waren. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei Illertissen hat mit Unterstützung des Kriminaldauerdienstes aus Memmingen die weiteren Ermittlungen nach dem Vorfall übernommen. (az)

Die Polizeiinspektion Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0.

