Einbruch in der Freinacht: Bisher keine Spur vom Täter

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum 1. Mai bei der Bäckerei Semler in Illertissen eingebrochen.

In der Nacht zum 1. Mai ist ein Unbekannter in die Bäckerei Semler in Illertissen eingebrochen. Das Unternehmen hat Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht, die den Täter zeigen sollen.

Von Rebekka Jakob

Mit einem Freinachtscherz hat das nichts zu tun: In der Nacht zum 1. Mai ist in die Filiale der Bäckerei Semler eingebrochen worden. Das Illertisser Unternehmen hat Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht, die den Täter zeigen sollen. Bisher hat aber auch die Polizei noch keine heiße Spur von dem Einbrecher.

Einbrecher trug Kapuzenpullover und Maske

Mit einem Kapuzenpullover und einem Mundschutz maskiert war der Täter in die Räume Auf der Spöck eingebrochen und sich offenbar zielgerichtet Zugang zu den Büros verschafft. Laut Polizeisprecher Alexander Kurfürst nahm der Täter dort eine Geldtasche mit einem vierstelligen Eurobetrag mit. Das Unternehmen spricht auf seiner Facebook-Seite von mehreren Tausend Euro der Tageseinnahmen, die in der Tasche steckten. Damit hatte der Einbrecher offenbar noch nicht genug: Er versuchte außerdem, eine Geldkassette aufzubrechen, die er in den Räumen gefunden hatte. Doch dieser Versuch scheiterte. Die Geldkassette ließ der Einbrecher am Tatort zurück.

Traurig aber wahr, bei uns wurde vergangene Nacht zum 1.Mai eingebrochen. Der oder die Täter haben Mehrere Tausend Euro... Gepostet von Bäckerei-Konditorei Semler am Freitag, 1. Mai 2020

Die Polizei hatte auf die Veröffentlichung des Materials aus der Überwachungskamera verzichtet. „Das dürften wir auch gar nicht“, erklärt Kurfürst. Was der Geschädigte selbst mit den Fotos mache, sei natürlich seine Sache. Über Facebook haben sich bereits viele Kunden bei der Bäckerei gemeldet. Sie sind erschüttert über den Einbruch und hoffen, dass der Täter bald geschnappt wird. Eine konkrete Spur hatte sich dadurch noch nicht ergeben, auch wenn einige Nutzer den Unbekannten auf den Bildern der Überwachungskamera auf den Aufnahmen von anderen Taten erkannt haben wollen.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Illertissen

Zeugen, die in der Nacht zum 1. Mai etwas beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0 zu melden.

