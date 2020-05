vor 21 Min.

Einbrüche aufgeklärt

Ein 15-Jähriger soll zweimal bei der Illertisser Bäckerei Semler eingebrochen sein

Gleich zwei Mal innerhalb weniger Tage ist in zwei Filialen der Illertisser Bäckerei Semler eingebrochen worden. Nun hat die Polizei einen 15-Jährigen ermittelt, der als Täter für beide Fälle in Frage kommt. Wie die Polizei mitteilt, erhärtete sich auch der Verdacht, dass der Jugendliche für einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Memminger Straße in Illertissen am 5. April verantwortlich ist.

Die Einbrüche in die beiden Bäckereifilialen ereigneten sich in der Nacht zum 1. Mai in der Hauptfiliale und in den frühen Morgenstunden des 8. Mai in der Filiale am Martinsplatz. Beim ersten Einbruch erbeutete der Täter mehrere 1000 Euro, beim zweiten Mal lediglich einige Dosen kühle Getränke. An der automatischen Glastür richtete er jedoch erheblichen Schaden an. Bei der Bäckerei hatte man sich dann entschlossen, das Überwachungsvideo, das die Tat und den maskierten Einbrecher zeigt, hochzuladen. Bäckereichef Rolf Semler erhoffte sich die Hilfe und Hinweise der Illertisser Bevölkerung.

Der 15-Jährige geriet schließlich auch nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung ins Visier der ermittelnden Beamten. Das Amtsgericht Neu-Ulm erließ einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung, in der der Jugendliche lebt. Dort fand die Polizei „zahlreiche Indizien im Zusammenhang mit den genannten Einbrüchen“, wie es in der entsprechenden Pressemitteilung heißt.

Der Jugendliche wurde bereits am Freitag vorläufig festgenommen und am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte gegen strenge Auflagen einen Haftbefehl außer Vollzug. Der 15-Jährige wurde in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an. Unter anderem wird geprüft, ob der Junge noch für weitere Straftaten im Raum Illertissen in Betracht kommt, so die Polizei. (fwo)

Themen folgen