Eine Christertshoferin verrät ihr schönstes Osterrezept

Die Christertshoferin Gerlinde Neuhäusler ist auch im neuen Zuckerguss-Heft vertreten. Es wird wieder süß - und lecker.

Von Dominik Stenzel

Ob im Zuckerguss, Schwaben kocht oder im Grillgenuss – Gerlinde Neuhäusler war mit ihren Rezepten schon öfter in den Koch- und Backmagazinen unseres Verlags vertreten. Wie oft genau, weiß die 52-Jährige gar nicht: „Ich habe nicht mitgezählt“, sagt Neuhäusler.

Im vergangenen Jahr hat es die Christertshoferin mit ihren süßen Canneloni in das Zuckerguss-Magazin geschafft. In der jetzigenAusgabe sind ihre Osterhasen-Amerikaner zu finden.

Davon zeigt sich Neuhäusler fast ein wenig überrascht: „Ich hätte – ehrlich gesagt – nicht gedacht, dass ein so simples Rezept in das Magazin aufgenommen wird.“ Die Zutatenliste ist übersichtlich, die Osterhasen-Amerikaner sind ruckzuck fertig und kommen auch außerhalb der Osterzeit gut an, so die Hobbybäckerin.

Gerlinde Neuhäusler hat unsere Redaktion besucht und ihre Osterhasen-Amerikaner mitgebracht. Bild: Dominik Stenzel

Das Grundrezept stammt laut Neuhäusler von ihrer Mutter und könnte grundsätzlich jedem gelingen – man müsse sich lediglich an die Vorgaben halten. Einzig das Verzieren sei teilweise kompliziert: „Aber es bleibt ja jedem selbst überlassen, wie aufwendig die Gesichter der Osterhasen gestaltet werden sollen“, so Neuhäusler.

Dennoch hat die 52-Jährige, die als heilpädagogische Unterrichtshilfe an der Förderschule für geistige Entwicklung in Ursberg arbeitet, einen Geheimtipp parat, der so nicht im aktuellen Zuckerguss steht: „Die Hasenohren mache ich gerne aus Rollschokolade“, erklärt sie. Die könne man schließlich sehr einfach modellieren und sie zerbreche nicht so leicht wie beispielsweise Marzipan.

Bei den Schülern sind "Osterhasen-Amerikaner" beliebt

Sowohl bei ihren Schülern als auch im Familien- und Bekanntenkreis sind die Osterhasen-Amerikaner beliebt – so auch bei ihrer erst einjährigen Enkelin, die Neuhäusler als einen ganz besonders großen Fan bezeichnet.

Backen spielt bei der Christertshoferin allgemein eine sehr wichtige Rolle: „Ich würde das schon als meine Leidenschaft bezeichnen“, sagt Neuhäusler. Sie experimentiere gerne und entwickle dabei ihre ganz eigenen Rezeptkreationen.

Ideen zieht sie aus alten Back- und Kochbüchern, die sich in vielen Fällen mit der traditionellen schwäbischen Küche auseinander setzen: „Mit denen komme ich deutlich besser klar als mit dem Internet. Da bin ich nicht so fit“, erklärt die 52-Jährige grinsend.

Einige Zutaten für das Backwerk kommen übrigens vom eigenen Bio-Bauernhof, den die Familie Neuhäusler im Nebenerwerb betreibt. „Dort bauen wir zum Beispiel Urroggen selber an“, sagt Neuhäusler.

Aber nicht nur die traditionellen Back- und Kochbücher haben es Neuhäusler angetan, auch aus dem Zuckerguss-Magazin, probiert sie viele Rezepte aus. „Meist sind dann die Kollegen in der Schule meine Testesser.“ Und sobald eine neue Ausgabe veröffentlicht wird, schicke sie ein Exemplar immer einer langjährigen Brieffreundin.

