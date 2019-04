00:33 Uhr

Eine Drogenrazzia in Untereichen?

Dorfbewohner sind nach einem Großeinsatz verunsichert

Es ist ein Bild gewesen, welches die meisten Menschen nur aus Filmen kennen: Mehrere Streifenwagen und sogar ein Helikopter waren am Dienstag in Untereichen im Einsatz. Aufmerksame Bewohner wandten sich bereits an unsere Redaktion und wollten wissen, was die Polizei dort zu tun hatte. Ein Leser etwa schrieb über den Social-Media-Anbieter Facebookvon einem „riesengroßen Aufgebot“.

Doch bis zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht viel bekannt, laut einem Sprecher der Kriminalpolizei Neu-Ulm laufen die Ermittlungen – er könne deswegen keine Auskünfte geben. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand ihm zufolge aber nicht. Nach unbestätigten Informationen unserer Redaktion könnte es sich um eine Drogenrazzia gehandelt haben. Ob tatsächlich illegale Betäubungsmittel gefunden wurden und wer in die Sache involviert ist, ist momentan allerdings noch völlig offen. Die Bewohner in dem Altenstadter Ortsteil Untereichen sind nach dem Einsatz jedenfalls hellhörig geworden. (az)

