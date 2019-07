17:40 Uhr

Eine Insel für mehr Sicherheit in Illertissen

Die Kreuzung an Vöhlinstraße und Tiefenbacher Weg soll für Fußgänger künftig übersichtlicher werden.

Von Franziska Wolfinger

Ein Stück mehr Sicherheit für Fußgänger und Schulkinder soll in Illertissen entstehen. Der Bauausschuss hat nun beschlossen, dass eine Fußgängerinsel an der Kreuzung Tiefenbacher Weg, Vöhlinstraße und Obenhauser Straße gebaut werden soll.

Immer wieder hatten sich auch Bürger über diese gefährliche Stelle beschwert. Der Leiter des Illertisser Tiefbauamts, Bernd Hillemeyer, gab den Anwohnern in der Sitzung Recht. Die jetzige Situation bezeichnete er als sehr ungünstig. In der Kreuzung gibt es bislang eine große Verkehrsinsel, um die herum Busse, Lastwagen und Schneeräumfahrzeuge wenden können. Für Fußgänger, die aus der Obenhausener Straße und die Unterrother Straße kommen, endet der Gehweg aber abrupt. Gerade da, wo die Anlage besonders unübersichtlich sei, müsse man queren, sagte Hillemeyer. „Für Erwachsene ist schon machbar, aber für Kinder ist das nicht ideal." Denn letztere tun sich schwer damit, den Verkehr einzuschätzen, wenn er aus beiden Richtungen kommt. Mit einer Fußgängerinsel, die sieben Meter hinter der bestehenden Verkehrsinsel geplant ist, müssten sie nur eine Seite im Blick haben. Ein weiterer Vorteil der Fußgängerinsel im Tiefenbacher Weg ist laut Hillemeyer, dass die Maßnahme schnell, mit relativ überschaubarem Aufwand umsetzbar sei: Man müssen nur den bestehenden Gehweg nachrüsten, wofür in der Vergangenheit schon Flächen frei gehalten wurden. Die Insel könne direkt in die Straße gebaut werden. Der Experte rechnet mit Kosten von rund 34000 Euro.

Kreuzung am Tiefenbacher Weg: Reicht eine Fußgängerinsel?

Manchen Bauausschussmitgliedern ging der Vorschlag, eine Fußgängerinsel zu bauen, zunächst allerdings nicht weit genug. Eine Reihe von Stadträten, unter anderem Ewald Ott (CSU), Ansgar Bauer (Freie Wähler) und Kasim Kocakaplan (SPD), brachte einen möglichen Kreisverkehr ins Spiel. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte Hillemeyer, dass ein Kreisverkehr mit enormen Kosten verbunden wäre und laut einer bereits durchgeführten Machbarkeitsstudie sehr aufwendig wäre, weil viele Straße einmünden die Kreuzung zudem auf einer Kuppe liegt. Wie Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) in der Sitzung des Bauausschusses sagte, wird diese „große Lösung“ irgendwann kommen. Mit der Fußgängerinsel will man jetzt schnell eine bessere Verkehrssicherheit für die jungen Familien mit Kindern schaffen, die sich in den vergangenen Jahren in dem Bereich niedergelassen haben.

Mehr Sicherheit an der Kreuzung in Illertissen

Wilhelm Fischer (CSU) hakte nach, ob auch ein Zebrastreifen angebracht werden könnte. Das entspräche laut Straßenbauexperte Bernd Hillemeyer allerdings nicht den gesetzlichen Vorgaben. Dafür sei an dieser Stelle nicht genug los.

Nach vergleichsweise langer Diskussion sprachen sich die Ausschussmitglieder einstimmig für eine Fußgängerinsel aus. Mit diesem Beschluss kann die Maßnahme im kommenden Jahr umgesetzt werden. Zusätzlich zu der Fußgängerinsel könnten Markierungen auf der Kreuzung die Verkehrsführung besser kennzeichnen und so ebenfalls für mehr Sicherheit sorgen.



