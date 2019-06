vor 1 Min.

Eine Kellmünzerin hat Texte gegen das Vergessen gesammelt

Ein neues Heft erzählt, wie die Menschen in Kellmünz die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs erlebten. Interessierte können es in der örtlichen Bücherei ausleihen.

Von Zita Schmid

Der Zweite Weltkrieg macht auch vor Kellmünz nicht halt. Als die Amerikaner im April 1945 aus Richtung Ulm kommend immer weiter vorrückten, wappneten sich manche in dem kleinen Ort zum Kampf. Dieser sollte zwei Tage dauern. Heute können sich nur noch wenige daran erinnern – eine dieser Zeitzeugen ist die Kellmünzerin Elfriede Bertele, die damals 12 Jahre alt war. Sie hat nun Berichte von Dortmunder Schülern, die über die Kinderlandverschickung ins Illertal kamen, zu einem kleinen Büchlein binden lassen.

Kürzlich überreichte Elfriede Bertele Bürgermeister Michael Obst ihr gebundenes Werk mit dem Titel „Der Kampf um Kellmünz - Kinderlandverschickte Schüler aus Dortmund erleben Ende April 1945 die schicksalhaften Tage des Umbruchs“. Der Bürgermeister, der es schon gelesen hatte, sagte: „Es hat mich unheimlich beeindruckt, diese schlimme Zeit mit Kinderaugen zu sehen“. In der Kellmünzer Marktbücherei kann das Büchlein nun ausgeliehen werden. Das von Bertele zusammengestellte Heft umfasst zwei wesentliche Teile. Den Anfang machen die Tagebuchauszüge des Dortmunder Schülers Fritz Wefers, der diese schicksalhaften Tage miterlebt und aufgeschrieben hatte.

Dortmunder Schüler suchten in Kellmünz Schutz

Im Rahmen der Recherchen unserer Redaktion konnte der Kontakt zu einem weiteren, ehemaligen Dortmunder Schüler hergestellt werden, zu Professor Bernd Rüthers. Der heute 88-jährige Rechtswissenschaftler erlebte den Kampf um Kellmünz als 14-Jähriger. Wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erzählte, war sein Gymnasium schon nach den sogenannten „Teppichangriffen“ auf Dortmund, massive Luftangriffe der Alliierten, seit Mai 1943 kinderlandverschickt gewesen. Zuerst kamen sie nach Kahlberg bei Danzig. Später nach Göttelfingen bei Freudenstadt im Schwarzwald. In der Nacht des 2. April 1945 wurden die Schüler dort dann plötzlich geweckt. Sie sollten abermals umquartiert werden. Denn die Amerikaner hatten bei Straßburg den Rhein überschritten, und waren auf dem Vormarsch Richtung Schwarzwald. Ab diesem Zeitpunkt beginnt Rüthers 12-seitiger Bericht, den er Bertele geschickt hatte. Dieser bildet den zweiten Teil ihres Heftes. Anders als bei den Tagebuchauszügen handelt es sich hier um einen durchgängigen Bericht, der auch Hintergründe zu den Handlungen erklärt. Am Abend des 3. April erreichten die Kinder Kellmünz.

Rüthers war mit seinen Klassenkameraden nicht wie Wefers im Brauhaus Kramer, sondern in der Villa Bischof untergebracht. Von dort aus hatten die Schüler einen ungehinderten Blick auf die Illerbrücke. So konnten sie beispielsweise beobachten, wie diese zur Sprengung vorbereitet wurde und auch schließlich teilweise in die Luft ging. Rüthers erlebte das brennende Kellmünz und auch die Flucht nach Osterberg. Mit den Sorgen des Buben, wie es wohl seinen Eltern und seinem Bruder gehen würde, enden mit dieser Flucht die übermittelten Seiten.

Elfriede Bertele erinnert daran, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist

Erst Mitte Juli kehrten die Schüler nach Dortmund heim. Dies geschah – wie Rüthers unserer Redaktion berichtete – auf eigene Faust und in Güterwagen. Der Professor hat seinen Bericht vor rund 20 Jahren aufgeschrieben. Er ist Teil eines insgesamt rund 380 Seiten umfassenden Werks, in dem Rüthers sein Leben für seine Enkelkinder zusammengefasst hat. „Damit sie den großen Unterschied erkennen“, sagt er. Den Unterschied zwischen ihrer und seiner Kindheit. So verfolgt er ähnliche Absichten wie Bertele. Die 86-jährige Kellmünzerin sagte: „Diese gebundenen Seiten sind mir ein großes Anliegen.“ Es seien Seiten „gegen das Vergessen“. Denn: „Frieden ist keine Selbstverständlichkeit.“

