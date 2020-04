Eine Kellmünzerin organisiert Hilfe für die Ärmsten in Rumänien

Plus Elfriede Bertele kümmert sich seit 25 Jahren um Hilfsgüter für den Ort Bradet. Warum gerade jetzt eine finanzielle Unterstützung wichtig ist.

Vor 25 Jahren fuhr Elfriede Bertele zum ersten Mal nach Rumänien, um bei kranken Waisenkindern die größte Not zu lindern. Heute ist für die 87-Jährige die „Kellmünzer Rumänienhilfe“, die bereits 1990 begann, nach wie vor eine Herzensangelegenheit und ihr Engagement ungebrochen.

„Bevor wir in das Heim kamen, hatten die Kinder gar nichts außer Elend und Hunger“, beschreibt Elfriede Bertele die Zustände in dem Kinderheim im rumänischen Bixad, nahe an der Grenze zur Ukraine. Dort lebten lungenkranke und elternlose Buben und Mädchen unter ärmsten Zuständen in einem ehemaligen Kloster in den Bergen. Es fehlte am Notwendigsten, so etwa an Kleidung und Nahrung. Die Sanitäranlagen waren menschenunwürdig, es mangelte an einer ausreichenden Wasserversorgung und Heizung.

Die eigentliche Initiatorin des Projekts war Hildegard Wegele

Für das Kinderheim, das nur wenig staatliche Unterstützung bekam, wurden dann die Kellmünzer Hilfslieferungen die größte Stütze für das Überleben. Diese begannen aber bereits vor 30 Jahren. Denn eigentliche Initiatorin der Kellmünzer Rumänienhilfe war Hildegard Wegele. Im Jahr 1990 unternahm die damalige Vorsitzende des Katholischen Frauenbundes zusammen mit den Maltesern eine erste Hilfslieferung.

In den Jahren danach führte Wegele dann selbstständig Lieferungen durch, für die sie 1995 dringend eine Beifahrerin suchte und mit Bertele auch fand. Obwohl diese nach ihrer ersten Fahrt im Herbst 1995 im Reisebericht festhielt: „Ich war seelisch, nervlich und körperlich total fertig, weil ich nicht glauben konnte, dass es so eine Armut auf unserer Erde gibt“, fand im Jahr darauf die zweite Reise statt. 1997 erkrankte Wegele schwer und starb noch im selben Jahr.

„Kurz vor ihrem Tod musste ich ihr versprechen die armen hungernden Kinder nicht im Stich zu lassen“, erinnert sich die Kellmünzerin. Die Tragweite des Versprechens sei ihr dann Tage danach bewusst geworden. Wie sollte sie das alles schaffen? Angefangen von den aufwendigen Einkäufen und Packen, dem Beschaffen eines passenden Transportautos, den notwendigen Formularen und auch der weiten Fahrt, verbunden mit Schikanen so mancher Zöllner, die sich unter anderem an ihren Spendengütern selbst bedienten?

Heimkinder in Bradet hatten nur einen Wunsch: sich einmal satt zu essen

In Erika Egle, einer ehemaligen Arbeitskollegin aus Jedesheim, fand sie eine Mitstreiterin für die gute Sache. In den anschließenden Jahren fuhren die beiden Frauen zusammen 14 Mal nach Rumänien. Im Jahr 2002 zum ersten Mal auch nach Bradet. Der Ort in Zentral-Rumänien sollte später Ziel zukünftiger Hilfslieferungen werden, denn das Kinderheim in Bixad wurde aufgelöst.

Wie in ihrem Reisebericht von 2002 steht, herrschte in Bradet „nur Not und Elend“. Eine Mutter etwa, die mit ihren Kindern in einer Garage ohne Licht und Wasser ihr Dasein fristete. Jungen im Alter von 12 bis 16 Jahren, die in einem Heim lebten und nur einen Wunsch hatten: sich einmal satt zu essen.

Im Jahr 2009 entschied sich die Kellmünzerin, die unter anderem für ihre Rumänienhilfe die Bundesverdienstmedaille verliehen bekam, aus gesundheitlichen Gründen die Reise in das rund 1500 Kilometer entfernte Dorf nicht mehr anzutreten. Trotzdem riss die Hilfe nicht ab. Bertele, die inzwischen seit zehn Jahren von ihrer ehemaligen Schulfreundin Emma Kartheininger aus Niederrieden unterstützt wird, konnte für Hilfslieferungen in Ulm ein Busunternehmen ausfindig machen, dass zwischen Rumänien und Deutschland verkehrt und mit dem auch Pakete verschickt werden können.

Fast jeden Monat bringen sie 16 bis 18 Bananenkisten zu je zwölf bis 14 Kilo vollgepackt mit Hilfsgütern nach Ulm. So etwa Kleidung, oft aus Spenden, und Lebensmittel. Aber auch Krücken, Rollstühle sowie einen Rollator für einen Buben, der mit dieser Gehhilfe in die Schule gehen konnte, wurden schon verschickt.

Wegen der Corona-Krise sind keine Paketlieferungen möglich

Pope Suri Minea, der orthodoxe Priester des Ortes, übernehme zusammen mit seiner Frau Dana zuverlässig die Verteilung nach ihren Anweisungen, sagt Bertele. Minea hat sie bereits im Jahr 2002 kennengelernt. Er sei der einzige Kontoinhaber im Ort und verwende auch die überwiesenen Spendengelder in ihrem Sinne.

Als Bertele und Kartheininger im Jahr 2016 zum ersten Mal mit dem Flugzeug nach Rumänien flogen und Bradet besuchten, konnten sie sich davon überzeugen. Bei diesem Wiedersehen wurden sie bei einem Festgottesdienst für ihre langjährige Hilfe ausgezeichnet. Noch immer lebe der größte Teil der Bevölkerung in bitterster Armut, berichtet Bertele weiter.

Solange der Herrgott es zulasse, wolle sie deshalb ihre Rumänienhilfe fortsetzen. Sorge bereitet ihr die Corona-Krise. Paketlieferungen nach Rumänien sind derzeit nicht möglich. Deshalb kann sie aktuell auch keine Kleiderspenden annehmen, sagt sie.

Doch sie hofft, dass sie auch während und nach Corona finanzielle Unterstützung für ihre Herzensangelegenheit, für die Armen in Bradet, erhält.

Mehr über andere Hilfsprojekte aus der Region lesen Sie hier: