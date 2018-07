11.07.2018

Eine Nacht der Filme

Die Stadtkapelle wird wieder eine Movie-Night veranstalten. Dabei werden Auszüge aus bekannten Streifen zu hören sein

Von Ursula Katharina Balken

Der Stadtkapelle Vöhringen lauschen – und dabei Ausschnitte aus bekannten Filmen sehen: Das verspricht die Movie-Night im Sportpark, die am Freitag, 20. Juli, in der Dreifach-Turnhalle stattfindet. Romantik mischt sich dann mit Action, aber es bleibt immer kindgerecht.

Die Idee zur Movie-Night ist sozusagen in Koproduktion entstanden. Fabian Weisenberger, Leiter der Jugendkapelle und Komponist, wie Andreas Blätzinger, der Mann am Pult der Stadtkapelle, wollten etwas bieten, was nicht überall in ländlichen Gegenden zu haben ist. Beim ersten Versuch sollte eine Open-Air-Veranstaltung im Stadion stattfinden. Aber der Regen machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Jetzt geht man, so Vorsitzender Stefan Halle, auf Nummer sicher und veranstaltet die Filmnacht gleich in der Dreifach-Turnhalle.

Die Jugendkapelle wie auch die Stadtkapelle sind gemeinsam im Einsatz. Es wird eine musikalische Filmreise versprochen, bei der auf einer Leinwand mit einer Größe von 16 Quadratmetern Ausschnitte aus bekannten und erfolgreichen Streifen gezeigt werden. Für Kino-Atmosphäre mit Gänsehautgarantie, so die Veranstalter, sorgt die Auswahl der cineastischen Produkte.

So werden Ausschnitte aus Disneys „Die Schöne und das Biest“, „Transformers“ und „Avatar“ zu hören und zu sehen sein. Aber auch Stücke der James-Bond-Filme werden gezeigt – und musikalisch live begleitet. Es handelt sich um Originalfilmszenen.

Die Movie-Nacht beginnt um 21 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr. Das Programm wird etwa zweiundeinhalb Stunden dauern, auch eine Pause wird es geben. Im Foyer des Sportparks werden Snacks und Getränke angeboten.

Erwartet werden rund 500 Besucher, das verspricht voll besetzte Tribünen in der Halle. Eröffnet wird der Abend mit Darbietungen einer Tanzgruppe des Sportclub Vöhringen. „Das ist dann das Warming-up“, sagt Halle. Er und die Musiker sind davon überzeugt, dass sich der Erfolg der ersten Movie-Nacht, die vor zwei Jahren stattfand, wiederholen wird.

Der Eintritt für die Movie-Nacht der Stadtkapelle ist frei. Es werden Spenden für die Jugendarbeit erbeten.

