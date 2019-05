08:00 Uhr

Eine externe Lösung für Ferienbetreuung muss her

In Bellenberg muss eine externe Lösung für die Ferienbetreuung her.

Weil Erzieherinnen in Bellenberg an ihre Grenzen stoßen, holt sich die Kommune auswärtige Verstärkung. Doch das kostet viel Geld.

Von Regina Langhans

Bei den zusätzlichen Betreuungsangeboten für Kinder stößt die Gemeinde Bellenberg derzeit an ihre Grenzen: Sie kann die freiwillige Ferienbetreuung in der begehrten Form – also mit Erzieherinnen im Haus des Kindes – aufgrund einiger Vorgaben des Landratsamtes nicht mehr anbieten. Daher hat der Gemeinderat entschieden, ein auswärtiges Betreuungsangebot in Anspruch zu nehmen. Ebenfalls „auf der Kippe“ steht die bis 16 Uhr geöffnete sogenannte Langgruppe innerhalb der offenen Ganztagsschule. Es fehlen Schüler, sodass der staatliche Zuschuss entfällt. Mit einer Elternbeteiligung soll es weitergehen.

Zuschüsse fallen eventuell weg

Für die Angebote der offenen Ganztagsschule im Schuljahr 2019/20 müssen derzeit die Zuschussanträge an die Regierung von Schwaben gestellt werden. In Bellenberg werden neben Kurzgruppen bis zu 120 und über 120 Minuten auch Langgruppen angeboten. Für das neue Schuljahr sind 64 Schüler zur Betreuung angemeldet, wobei in der besonders bezuschussten Langgruppe weniger Schüler gebucht haben, sodass diese Förderung wegfällt. Das bedeutet für die Kommune einen Rückgang der Einnahmen von 19700 Euro. Denn für die Langgruppe gilt ein Schlüssel, der besagt, dass 14 Zählkinder nötig sind, um von der staatlichen Förderung zu profitieren. Als ein Zählkind wird gerechnet, wer von Montag bis Donnerstag die Betreuung in Anspruch nimmt. Bei geringerer Belegung wird halbiert oder geviertelt. Voraussichtlich ist im neuen Schuljahr mit höchstens 9,75 Zählkindern zu rechnen. In Schülern ausgedrückt, sind das bis zu 16. Drei Anmeldungen sind noch nicht verbindlich. Zum Beispiel waren im Schuljahr 1017/18 noch 26 Schüler – umgerechnet 19 Zählkinder – für die Langgruppe angemeldet. Mehr über Bellenberg erfahren Sie auch hier: ASV Bellenberg: Ein Ort für starke Männer – später auch für Frauen

Um dieses Angebot dennoch aufrecht zu erhalten, haben die Räte – angesichts der knappen Gemeindefinanzen – beschlossen, die Eltern mit einer Eigenbeteiligung von 12,50 Euro pro Betreuungsstunde einzubinden. Damit würde der Fehlbetrag je zur Hälfte von Kommune und Eltern ausgeglichen. Gegebenfalls könnten Eltern einen Antrag auf Befreiung von der Zuzahlung stellen.

Kinderbetreuung: Zu wenige Kinder für die Langzeitgruppen

Problematisch wird es künftig auch mit der Ferienbetreuung. Diese wurde in Bellenberg bislang von Erzieherinnen im Haus des Kindes übernommen. Das günstige Angebot erfreute sich zunehmend guter Nachfrage. So waren 2018 zwischen 13 und 30 Kinder pro Ferienwoche anwesend. Nun hat das Landratsamt die Zahl der Kinder auf 20 beschränkt. Dazu kommt, dass unter den Erzieherinnen keine Kapazitäten mehr frei sind. Aufgrund der neuen Situation wurden Fragebögen unter den Eltern verteilt und ein höheres Betreuungsgeld angekündigt. Die Auswertung hat dennoch einen Betreuungsbedarf für 42 Jugendliche ergeben. Nachdem die Verwaltung keine interne Lösung finden konnte, bleibt nur, eine auswärtige Firma in Anspruch zu nehmen. Eine Lösung bietet sich mit der Jugendhilfe Seitz aus Neu-Ulm an.

Kommen Sie zu unserem IZ-Fest: IZ feiert Maibaum-Wahl mit einem Freibier-Fest

Weil es schwierig ist, die tatsächlichen Anmeldungen frühzeitig zu erfahren, soll anstatt bisher für sechs nur für vier Wochen eine Ferienbetreuung angeboten werden. Für diese Zeit wird dann die Firma gebucht – denn für nicht wahrgenommene Inanspruchnahme trägt wiederum die Gemeinde das Risiko. Darauf einigte sich der Rat nach langer Diskussion: Schließlich sei der Gemeinde daran gelegen, gerade Alleinerziehende zu unterstützen, hieß es. Mehrheitlich befürworteten sie, die Beiträge so zu gestalten, dass sie je zur Hälfte von Eltern und Kommune getragen werden. Angeboten werden je eine Woche an Ostern und Pfingsten sowie zwei im Sommer.

Auch interessant: Tennisspielen in Bellenberg wird etwas teurer

Themen Folgen