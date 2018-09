11:59 Uhr

Eine glückliche Ehe – seit 65 Jahren

Lieselotte und Franz Pawel wurden früh selbstständig. Warum das nicht so einfach war.

Von Regina Langhans

Seit 65 Jahren sind Lieselotte und Franz Pawel, 86 und 88 Jahre alt, ein Paar und seit 50 Jahren wohnen sie in Illertissen im eigenen Haus. Dort verbringen sie ihren Lebensabend und haben im Kreis ihrer zwei Kinder, dreier Enkel und Urenkel Eiserne Hochzeit gefeiert.

Sie sind so weit gekommen, weil sie ihr Leben frühzeitig in die Hand genommen haben – sie hatten aber auch keine Wahl. Beide stammen aus dem Sudetenland, Franz Pawel aus dem Süden und seine spätere Frau Lieselotte aus dem Nordosten.

Sie wuchs bei der Großmutter in Kratzau bei Reichenberg auf. Nach der Aussiedlung riss es ihre Familie auseinander, Lieselotte kam mit der Mutter nach Schwerin im Osten, die Großmutter in die Region Kempten. Das Heimweh nach ihr war so groß, dass die 15-Jährige mit Einverständnis ihrer Mutter allein in den Westen flüchtete. Sie erinnert sich: „Ich fuhr mit dem Zug bis an die Zonengrenze, stieg aus, schlug mich in den Westen durch und stieg dort an der ersten Station wieder ein.“ Sie fuhr bis Kempten, den letzten Weg zur Großmutter nach Wiggensbach ging sie zu Fuß. Dann suchte sie Arbeit. Ihren Franz lernte sie auf Treffen sudetendeutscher Jugendgruppen in Kempten kennen. Er war nach dem frühen Tod des Vaters mit der Mutter von Pilsen in deren Heimatort Bonnesdorf zurückgekehrt. Durch die Vertreibung kamen sie nach Hopferau bei Kempten. Pawel, der seine Ausbildung als Zugbegleiter in Ulm absolvierte und später zum Bundesbahnsekretär aufrückte, pendelte zwischen den Städten. Geheiratet wurde am 26. September, wofür die Braut das Einverständnis der Mutter brauchte. „Damals war ich 20 und nicht volljährig“, erklärt die Seniorin. Zunächst zogen sie nach Ulm, dann ins eigene Heim in Illertissen. „Die Bahnhofsnähe war Bedingung“, sagt Franz Pawel. Beruflich war er zwischen Salzburg und Straßburg unterwegs, auch nachts und feiertags. Auch seine Frau arbeitete.

Das Ehepaar blickt auf schöne Erinnerungen zurück. Zugestandene Freifahrten wurden für Urlaube, etwa nach Mecklenburg, genutzt. „Sie begannen im Nachtzug und uns graute vor dem Kofferauspacken an der Grenze“, erzählt die Seniorin. Ihr Mann ergänzt: „Wir besuchten auch die alte Heimat, wobei ich, ein Beamter, lernte, wie mit tschechischen Grenzbeamten zu verhandeln ist.“ Er beobachtete, wie andere Autofahrer einen Packen Budweiser Bier hinstellten. Widerstrebend machte er es nach – und die Koffer blieben zu.

Themen Folgen