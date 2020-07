vor 52 Min.

Eine halbe Million für den Sport

Der Freistaat unterstützt die Vereine im Landkreis Neu-Ulm in der Corona-Krise

Die Sport- und Schützenvereine im Landkreis Neu-Ulm erhalten in diesem Jahr insgesamt Zuschüsse in Höhe von rund 584000 Euro. Dies teilt der Memminger Landtagsabgeordnete und Baustaatssekretär Klaus Holetschek mit. Das ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 298000 Euro. Holetschek: „Damit können wir unsere Sport- und Schützenvereine gerade in der Corona-Krise oh-ne zusätzlichen Verwaltungsaufwand schnell und unbürokratisch unterstützen und das Freiwilligen-Engagement in den Vereinen weiter stärken“.

Jeder Sportverein erhält Mittel entsprechend seiner Mitgliedereinheiten. Diese Vereinspauschalen errechnen sich aus der Summe der erwachsenen Mitglieder, der Summe der Kinder und Jugendlichen sowie der Anzahl der aktiven Übungsleiter in einem Verein. Durch entsprechende Gewichtung werden aktive Jugendarbeit und ein qualifizierter Übungsbetrieb durch ausgebildete Übungsleiter und Trainer besonders honoriert. Das hohe ehrenamtliche Engagement in den bayerischen Sport- und Schützenvereinen lässt sich die Bayerische Staatsregierung etwas kosten. Sie überweist den Vereinen 2020 rund 40,5 Millionen Euro pauschal zur Förderung ihres Sportbetriebs und damit doppelt so viel wie im Jahr 2019. „Die finanzielle Investition, etwa für gut ausgebildete Übungsleiter oder passendes Sportgerät, lohnt sich. Sie ist gerade jetzt in Corona-Zeiten überlebenswichtig für den Vereinssport in Bayern“, so Holetschek. (az)

