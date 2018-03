06:00 Uhr

Eine helfende Hand für Familien?

Vor allem junge Familien sollen in den Familienstützpunkten im Landkreis Tipps und Hilfe bekommen. In vielen anderen Landkreisen in Bayern gibt es dieses Angebot bereits.

In drei Städten im Landkreis Neu-Ulm sollen Familienstützpunkte eingerichtet werden. Auch Vöhringen ist dabei. Dort finden jedoch nicht alle das Konzept gut.

Von Madeleine Schuster

Sie sollen eine Anlaufstelle für Fragen rund um die Familie sein, Eltern in schwierigen Situationen unterstützen und beratend zur Seite stehen: Mit sogenannten Familienstützpunkten will das Landratsamt im Kreis Neu-Ulm sein Hilfsangebot für Bürger ausweiten – und vor allem im Süden der Region Beratungsstellen schaffen. Neben Illertissen und Weißenhorn soll auch in Vöhringen ein Stützpunkt eingerichtet werden. Darauf hat sich der Hauptausschuss des Stadtrats jetzt mit knapper Mehrheit geeinigt. Doch nicht alle Räte sind von dem Konzept überzeugt. Auch, weil nicht sicher sei, wie es mit den Stützpunkten weitergeht, wenn die Fördergelder nicht mehr fließen.

Bis zum Jahr 2020 wird das Projekt vom Freistaat vorerst unterstützt. 30 Euro schießt das Land jährlich für jedes im Landkreis geborene Kind zu. Der Landkreis wiederum zahlt an die Gemeinden sieben Euro pro minderjährigem Einwohner, wenn diese einen Familienstützpunkt gründen – höchstens jedoch 20000 Euro. In Vöhringen rechnet die Verwaltung mit einer Unterstützung von gut 15000 Euro. Dieselbe Summe müsste auch die Stadt in das Projekt investieren. Für die Bürger sei das sicherlich ein gutes Serviceangebot, sagte etwa Rat Volker Barth (SPD). „Schlecht“ sei allerdings, dass Fördergelder vorerst nur bis 2020 fließen sollen. Damit sei unklar, wie und ob es mit dem Projekt anschließend weitergehen kann.

Als „unausgegoren“ bezeichnete Peter Kelichhaus von den Freien Wählern das Konzept. Er habe den Eindruck, dass kleineren Städten damit „etwas aufgebrummt“ werde. „Wenn der Staat sagt, das brauchen wir, dann soll er es auch bezahlen“, so der Fraktionsvorsitzende. Zumal das ganze Angebot nur „kurzfristig angedacht“ sei.

Keine Notwendigkeit, einen Familienstützpunkt in Vöhringen einzurichten, sah Brigitte Endriß (SPD). Alle Angebote, die durch die Stelle abgedeckt werden könnten, gebe es in der Stadt bereits. Sie bezweifelte, dass der Stützpunkt mehr als nur eine Vermittlungsstelle sein könne. Angedacht ist, dass sich ein Sozialpädagoge je Stützpunkt um Fragen und Anliegen der Bürger kümmert – und bei schwerwiegenden Problemen an entsprechende Experten, etwa die Drogenberatungsstelle, weitervermittelt. „Die richtigen Probleme in den Familien wird derjenige nicht mitbekommen“, sagte Endriß. Viel näher dran seien Sozialarbeiter und Erzieher, die genauso gut Vermittlungsarbeit leisten könnten.

Dass sich aber gerade Erzieher in Kindergärten oder Schulen mehr Unterstützung wünschten, unterstrich Hauptamtsleiter Jürgen Herzog. Die Probleme nähmen in den Einrichtungen immer mehr zu. Gerade in den Kindergärten wären die Erzieher dankbar, wenn es ein Angebot wie einen Familienstützpunkt in der Stadt geben würde. Eingerichtet werden könnte er an der Grundschule Nord. Die Stadt schlägt dafür eine Doppelnutzung der Räume beim Hort vor. Büro, Bewegungs- und Besprechungszimmer, die Voraussetzung für die Einrichtung eines Familienstützpunkts sind, seien dort laut Herzog bereits vorhanden. Und auch nach Auffassung des Landratsamts, das den Standort erst noch absegnen muss, seien die Räume gut geeignet. Die Bedenken einiger Stadträte, dass ein Stützpunkt an einer Schule nicht als öffentliche Anlaufstelle gesehen werden könnte, teilten sowohl der Hauptamtsleiter als auch Bürgermeister Karl Janson (FWG) nicht. Zumal die Stadt nicht dauerhaft an diesem Standort festhalten müsse. „Momentan ist es die kostengünstigste Lösung“, so Janson.

Dass das Risiko bei einer Einrichtung der Beratungsstelle „minimal“ sei, unterstrich Roland Bader (SPD). Er sprach sich für den Familienstützpunkt aus. Die Stelle des Sozialpädagogen könne vorläufig bis 2020 befristet werden. Und um zu prüfen, wie das Angebot angenommen wird, könne man sich nach einem Jahr einen Bericht geben lassen. Unterstützung erhielt er von Johann Gutter: „Es gibt Familien in der Stadt, die auf eine Unterstützung dringendst angewiesen sind“, sagte der CSU-Rat. Die Kommune könne sich dieser Verantwortung nicht entziehen. „Es wird Zeit, dass wir in diesem Bereich starten.“

