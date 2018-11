07:01 Uhr

Eine neue Stiftung für Altenstadt

In Altenstadt gibt es nun eine generationenübergreifende Stiftung.

Einwohner können sich nun einer generationenübergreifenden Gruppe anschließen. Was es damit auf sich hat.

Von Felicitas Macketanz

Sie soll vor allem der Altenhilfe dienen, aber auch die Kinder- und Jugendhilfe in Altenstadt unterstützen sowie das bürgerliche Engagement stärken: Gemeint ist die neue Generationenstiftung im Markt Altenstadt. Jeder Bürger kann sich ihr anschließen und sich so an den Projekten beteiligen.

Entstanden ist die Idee der Stiftung bereits vor mehreren Jahren, wie Bürgermeister Wolfgang Höß auf Nachfrage mitteilt. Drei Menschen hätten in ihren Nachlässen die Gemeinde mit Geld oder Grundstücken bedacht, eine Frau habe dann explizit den Wunsch einer Stiftung geäußert, sie wollte aber nicht, dass diese ihren Namen trägt. Die Gemeindeverwaltung habe sich dann für die jetzt neue Generationenstiftung entschieden, sagt Höß. Dort könnten die Gelder verwaltet und entsprechend dem Zweck der Stiftung investiert werden.

Die Einrichtung soll allen Generationen dienen

Momentan stehe das Thema bezahlbarer Wohnraum für Senioren im Fordergrund, sagt der Bürgermeister. Die erste Investition sei schon in Planung: Die Stiftung übernimmt sechs Wohnungen im Seniorenwohnheim „Haus Elfriede“, das im Februar 2019 eröffnet werden soll. „Die sind vor allem für Senioren gedacht, die sich solche Wohnungen auf dem freien Markt nicht leisten können“, so Höß.

Geplant ist auch, Geld für die Jugendarbeit auszugeben, beispielsweise für das Jugendhaus oder einen Jugendtreff.

Die Einrichtung solle eben generationenübergreifend tätig sein, betont der Bürgermeister. Auch Veranstaltungen, wie einen Generationentag am Marktfest könne er sich sehr gut vorstellen.

Die Satzung zur Stiftung ist soweit fertig. Darin steht, dass die Einrichtung nicht gewinnorientiert aufgebaut ist, sondern „selbstlos tätig“ sein wird. Stiftungsvorstand und Stiftungsrat sollen ehrenamtlich tätig sein. Gewählt werden die Mitglieder des Vorstandes vom Marktrat für eine Dauer von drei Jahren. Der Stiftungsrat besteht aus fünf Mitgliedern und wird ebenfalls vom Gemeinderat gewählt.

Daneben gibt es noch einen Geschäftsführer. Laut Satzung wird der Geschäftsführer vom Stiftungsrat bestellt, genauso wie beispielsweise ein Wirtschaftsprüfer. Prinzipiell kann sich jeder Bürger an der Stiftung beteiligen. Die Organe der Stiftung wurden bisher noch nicht gewählt.

