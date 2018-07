05.07.2018

Einiges Geld aus dem Vorjahr ist übrig

Wie der Illertisser Kämmerer das beurteilt.

Von Sabrina Schatz

Die Stadt Illertissen verfügt über Haushaltsreste von mehr als 16 Millionen Euro aus dem vergangenen Jahr. „Das ist ganz schön viel“, kommentierte Kämmerer Markus Weiß, der dem Stadtrat die Jahresrechnung 2017 vorlegte. Als Haushaltsreste wird Geld bezeichnet, das im Vorjahr im Haushaltsplan für Investitionen vorgesehen war, jedoch letztlich nicht im vorgesehenen Zeitraum ausgegeben wurde. Das Geld wird dann in das neue Haushaltsjahr übertragen.

„Es ist eigentlich keine gute Entwicklung, das wir das verschieben“, beurteilt Weiß. Denn: Es zeigt, dass die Investitionen nicht wie geplant 2017 getätigt wurden, sondern erst im Folgejahr. Rund sieben Millionen Euro der Haushaltsreste seien nun, im ersten Halbjahr 2018, bereits in Anspruch genommen worden – etwa für den Grunderwerb sowie Kanal- und Straßenbaumaßnahmen. Weiß geht davon aus, die Höhe der Haushaltsreste heuer nicht mehr so hoch ausfallen wird.

Eine weitere interessante Zahl ist das Geld, das der Stadt in Form von Rücklagen zur Verfügung steht: rund 10,5 Millionen Euro. Von dieser Summe zehrt Illertissen laut Weiß. 5,6 Millionen seien bereits für Projekte der kommenden Jahre verplant, etwa für den Bau des Feuerwehrhauses und Straßenbau. Sinken die Rücklagen, schwindet auch Geld, dass die Kommune künftig in Projekte investieren kann. Weiß prognostiziert: „Das Investitionstempo werden wir in Zukunft so nicht halten können.“

Die Einnahmen der Stadt lagen laut Kämmerer in allen Bereichen über der Erwartung. Die Zahlen im Haushaltsplan seien „nicht pessimistisch, sondern vorsichtig“ angesetzt worden, so Weiß. Das Steueraufkommen sei besonders durch die Gewerbe- und Einkommenssteuer zuletzt „kontinuierlich gestiegen“.

Die Ausgaben lagen in fast allen Bereichen unter den angesetzten Summen im Haushaltsplan. Mehrausgaben seien bei den Kindergärten angefallen. Städtische und kirchliche Betreuungseinrichtungen hatten ein Defizit von rund 2,5 Millionen Euro zu verzeichnen. Einen Teil davon hat die Stadt zu decken. „Illertissen gibt 4500 Euro pro Kind aus“, sagte Weiß.

Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts fiel letztlich deutlich höher aus als erwartet, sodass Geld in den Vermögenshaushalt fließen konnte.Der Schuldenstand ist weiter gesunken.

