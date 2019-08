vor 26 Min.

"Einmaliges Gefühl": Louis läuft mit Fußballprofis in Allianz Arena ein

Der neunjährige Louis Konrad stand beim Spiel des FC Bayern gegen Fenerbahce Istanbul mit den Profis auf dem Spielfeld - vor mehreren Tausend Zuschauern.

Von Claudia Bader

Joshua Kimmich, Sven Ulreich, Thomas Müller... Als Louis Konrad die Namen einiger Kicker des FC Bayern München aufzählt, leuchten seine Augen. Beim Audi Cup 2019 war der Neunjährige aus Babenhausen diesen Fußballstars vor Kurzem ganz nahe. „Als die Profis beim Einzug in die Allianz Arena an mir vorbeigelaufen sind, haben alle meine ausgestreckte Hand abgeklatscht“, berichtet er stolz. Vor dem Spiel der Mannschaft gegen den türkischen Fußballverein Fenerbahce Istanbul durfte der Bub an der Hand des Istanbuler Spielers Garry Rodrigues auf das Spielfeld laufen. „Das war ein ganz tolles Erlebnis“, schwärmt er.

Auch ein paar Tage später kann sich Louis Konrad noch gut an das Kribbeln im Bauch erinnern, das er während der bisher aufregendsten Augenblicke seines Lebens verspürte. Zu verdanken hat der Neunjährige dieses Erlebnis seinem Vater Andreas Konrad, der bei einem Gewinnspiel erfolgreich war. Als der Schüler am 21. Juli erfuhr, dass er Mitglied der Einlaufeskorte sein darf, waren Freude und Aufregung riesengroß.

Auch er selbst spielt Fußball - demnächst für den TSV Babenhausen

Schon neun Tage später war es soweit. Mit seiner Mutter Stefanie Konrad, deren Lebensgefährten und dem Großvater fuhr Louis am Spätnachmittag nach München. „Als wir auf der Autobahn im Stau standen, hatte ich schon Angst, dass wir zu spät kommen“, erzählt er. „Zum Glück hat die Zeit dann aber doch noch gereicht und wir sind rechtzeitig angekommen.“ In der Allianz Arena wurden der Babenhauser sowie andere Mädchen und Buben aus München und Umgebung mit einheitlichen Trikots samt Fußballschuhen ausgestattet. „Zuerst haben wir das Spiel von Real Madrid gegen Tottenham live mitverfolgen dürfen“, berichtet Louis. Und dann war sein großer Moment da.

Als er an der Hand von Garry Rodrigues mit der Trikot-Nummer 24 in die Allianz Arena ging, konnte er die Blicke des Publikums direkt spüren. Und er dachte auch an seine Freunde und Verwandte, die ihm bestimmt daheim vor dem Fernseher zuschauten. „Das war ein einmaliges Gefühl.“ Der Babenhauser drückte natürlich der Elf des FC Bayern München die Daumen. Mit Erfolg: Sie gewann mit 6:1 Toren. Als leidenschaftlicher Kicker feierte und bejubelte Louis mit seinen Begleitern und der Menschenmenge im Stadion diesen Sieg.

Louis Konrad besuchte in dieser Woche die Allianz Arena... Bild: Stefanie Konrad

Seit einigen Jahren jagt der Neunjährige auch selbst dem runden Leder nach. Nachdem er bisher beim TSV Kettershausen-Bebenhausen in der F- und E-Jugend gespielt hat, wechselt er im September in die E-Jugend des TSV Babenhausen. Sein großes Vorbild ist der portugiesische Nationalspieler Cristiano Ronaldo. Ob er auch einmal ein Profi-Fußballer werden möchte, weiß der Schüler noch nicht. Er freut sich jetzt erst einmal auf den Urlaub, den er mit seiner Mutter und deren Lebensgefährten auf der Insel Fehmarn verbringen wird. „Auf unserem Camping-Platz gibt es auch eine Fußball-Arena“, verrät er.

