11.04.2018

Einradfahrer machen Sprünge durch die Zeit

Zum 125-jährigen Bestehen des Radsportvereins zeigen die Illertisser was sie können – und wie alles begann.

Von Jens Carsten

Es gab Zeiten, da konnte das Einradfahren dem Beobachter als eine steife Angelegenheit vorkommen: Bei Wettbewerben versuchten die Sportler, möglichst genau auf vorgegebenen Linien zu fahren und dabei eine vorgegebene Körperhaltung einzunehmen – so mussten die Arme möglichst rechtwinklig gehalten werden. An dieses sogenannte „Reigenfahren“ in den 1960er und 70er Jahren erinnert sich Ingrid Kreuzer, die Vorsitzende des Radsportvereins (RSV) Illertissen, noch gut.

Als Kind hat sie in der Vorführungen dieser Art beobachtet, denn in der Vöhlinstadt hat diese Sportart eine lange Tradition. In Illertissen hat man sich vom Einradfahren in seiner ursprünglichen Form seither eher entfernt: Viel mehr wird mit dem Sportgerät gesprungen, getanzt und über Stock und Stein gefahren. „Beide Füße haben wir eher selten in den Pedalen“, sagt Kreuzer. Davon können sich die Zuschauer am Samstag, 14. April, in der Vöhlinshalle überzeugen: Dort zeigt der RSV seine diesjährige Einradshow, die zum 125-jährigen Bestehens des Vereins unter dem Motto Zeitreise steht. Dabei werden die Küren der Wettkampfsaison im Freestyle-Fahren gezeigt – aber auch Spektakuläres aus der Einrad-Historie. So wollen die Sportler unter anderem die vereinseigenen Hochräder vorführen. Zu sehen gibt es einiges.

Das Einradfahren in Illertissen vor allem aus drei Disziplinen: Beim Freestyle zeigen die Sportler einstudierte Formen, es gibt Musik und Kostüme. Bei den Rennen geht es meistens ums Tempo: So ermitteln die Einradfahrer zum Beispiel, wer am schnellsten die klassischen Distanzen von 100, 400 oder 800 Metern zurücklegt. Aber auch Hindernis-Parcours gilt es zu überwinden – und erfahrene Sportler mit großer Ausdauer widmen sich der Marathon-Distanz. Auch Hoch- und Weitsprung sind Kategorien, in denen sich die Einradfahrer messen. Und dann gibt es da noch „Municycle“, Berg-Einradfahren, bei dem die Teilnehmer im Gelände unterwegs sind. Und dabei durchaus Grenzerfahrungen machen: Dies zeigte sich im vergangenen Herbst, als Illertisser Einradfahrer bei einer 170 Kilometer langen Tour in den Alpen von einem Wintereinbruch überrascht wurden und durch den Schnee wandern mussten. Eine andere Herausforderung war im vergangenen Jahr das 24-Stunden-Rennen in Pocking in Niederbayern, bei dem sich die Illertisser trotz schmerzender Gliedmaßen wacker schlugen.

Geradelt wird in der Vöhlinstadt insgesamt auf hohem Niveau: Die etwa 70 aktiven Sportler des RSV nehmen regelmäßig an bedeutenden Wettkämpfen wie Deutschen Meisterschaften und Weltmeisterschaften teil und heimsen dabei immer wieder Titel ein.

