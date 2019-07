vor 25 Min.

Einsatz in Seniorenwohnanlage: Feueralarm wurde zunächst ignoriert

Bei einem Einsatz in einer Seniorenwohnanlage hätte die Feuerwehr wohl schneller vor Ort sein können. Die Wehr appelliert an die Bürger.

Von Franziska Wolfinger

Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Eine Mieterin in der Seniorenwohnanlage in der Illertisser Gustav-Stresemann-Straße hatte sich am Mittwoch gerade etwas zum Mittagessen gekocht, als sie kurz die Wohnung verließ. Dabei sperrte sich die ältere Dame versehentlich aus – der Herd lief währenddessen weiter.

Bald darauf schlug der Rauchmelder Alarm. Ein Augenzeuge, der zufällig an der Wohnanlage vorbei lief, rief dann die Feuerwehr, weil der Rauchmelder immer noch laut piepste, als der Mann – mehr als eine halbe Stunde später – auf dem Rückweg erneut an der Anlage vorbei kam. Etwa zur selben Zeit hatte dann auch ein Bewohner den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr eintraf, war die Wohnung bereits völlig verqualmt und musste mit Hochleistungslüftern von dem giftigen Rauch befreit werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Sofort die Feuerwehr rufen!

Durch solche Verzögerungen könnten Personen aber in ernsthafte Gefahr geraten, sagt der Illertisser Feuerwehrkommandant Erik Riedel. Er appelliert an die Bürger, sofort zu reagieren, wenn sie einen Rauchmelder hören. Kreisbrandrat Bernhard Schmidt gibt denselben Ratschlag: „Wenn auch nach dem Klingeln oder Klopfen an der betroffenen Wohnung niemand öffnet, sollte sofort die Feuerwehr alarmiert werden.“ Die Gefahr, die von Rauchgasen ausgeht, sei nicht zu unterschätzen. Bereits nach wenigen Atemzügen verlieren Opfer das Bewusstsein und können ersticken. Dabei ist es von außen oft gar nicht ersichtlich, ob es drinnen schon kräftig qualmt. Moderne Türen sind so dicht, dass kein Rauch durch irgendwelche Ritzen tritt. Sowohl Riedel als auch Schmidt wollen Bürgern die Angst davor nehmen, grundlos die Feuerwehr zu rufen. „Lieber fahren wir einmal zu viel raus, als dass es doch zum Unglück kommt“, sagt Riedel.

Nach dem Vorfall in der Seniorenwohnanlage für Betreutes Wohnen wurden auch Überlegungen laut, ob es dort nicht eine Brandmeldeanlage brauche, die bei Rauch automatisch die Feuerwehr alarmiert. Rechtlich gesehen ist ein solches System in dieser Wohnanlage – im Gegensatz zu Krankenhäusern, großen Firmen oder Pflegeheimen – nicht vorgeschrieben, erklärt der Kreisbrandrat. Ob es vielleicht sinnvoll wäre, müsste dann im Einzelnen geprüft werden.

Im Notfall müssen die Einsatzkräfte schnell in betroffene Gebäude gelangen

Zu einer kurzen Verzögerung bei dem glimpflich ausgegangenen Einsatz am Mittwoch kam es außerdem, weil die Feuerwehr sich mit Spezialwerkzeug Zugang zu der Wohnung verschaffen musste. Dabei gebe über das sogenannte Feuerwehrschließung auch die Möglichkeit, den Einsatzkräften einen Generalschlüssel zur Verfügung zu stellen, erklärt Kommandant Erik Riedel. Das sei in einigen Gebäuden in Illertissen eingerichtet. Dort ist dann ein entsprechender Generalschlüssel in einem Tresor versteckt, zu dem die Feuerwehr Zugang hat. Das kann im Notfall wertvolle Zeit sparen. Denn die Feuerwehr bekommt mit Spezialwerkzeug und speziell geschultem Personal zwar überall rein, so Riedel, doch gerade bei modernen Türen könne das doch einige Minuten dauern. „Und zerstörungsfrei, so wie am Mittwoch, geht es auch nicht immer.“ Ob so eine Feuerwehrschließung auch eine Möglichkeit ist, die Seniorenwohnanlage in Illertissen im Brandfall sicherer zu machen, werde gerade diskutiert, sagt Riedel. Die Feuerwehr, die Verantwortliche in solchen Dingen auch berät, habe schon entsprechende Gespräche mit den Betreibern der Wohnanlage geführt.

Kreisbrandrat Schmidt weist in diesem Zug auch auf einen möglichen Nachteil dieser Lösung hin. „Das bedeutet auch, dass an dem Gebäude ein mäßig gesicherter Generalschlüssel zu finden ist, der Zugang zu allen Wohnungen in der Anlage ermöglicht.“ Auch bei Gebäuden mit Brandmeldeanlagen gebe es einen Tresor, in dem ein Generalschlüssel versteckt ist. Der öffnet sich laut Schmidt aber nur, wenn der Alarm ausgelöst wird. Das sei im Vergleich zur Feuerwehrschließung sicherer, aber auch teurer, denn für eine Brandmeldeanlage fallen durchaus hohe Kosten an, erklärt Schmidt. Für welche Sicherheitsvorkehrungen man sich entscheidet, will gut überlegt sein. Man muss da einen Mittelweg finden zwischen Sicherheit und einem gerechtfertigten Aufwand erklärt der Kreisbrandrat.

