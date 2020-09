23.09.2020

Einsatz unter Atemschutz: Feuerwehr löscht Brand in Kettershausen

Alarm für die Feuerwehr: In Kettershausen hat es am Mittwochnachmittag in einem Wohnhaus gebrannt.

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwoch wegen eines brennenden Zimmers in Kettershausen alarmiert worden. Feuer und Rauch richteten einen Schaden an.

In Kettershausen ist am Mittwochnachmittag in einem Haus in der Ledergasse ein Feuer ausgebrochen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte gemeldet, dass Rauch aus dem Haus quoll.

Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Mehrere Truppen betraten das Gebäude unter schwerem Atemschutz. Mit Mit einem Hochdrucklüfter wurde der Rauch die offenen Fenster nach draußen geblasen.

Feuerwehren Kettershausen und Babenhausen mit 40 Personen im Einsatz

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Vor Ort waren die Feuerwehren Kettershausen und Babenhausen mit etwa 40 Mann, der Rettungsdienst sowie ein Fachberater des Technischen Hilfswerks. Durch den Brand wurden Teile des Flurs in Mitleidenschaft gezogen und das Wohnhaus verraucht.

Einer vorläufigen Schätzung der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. (wis, az)

