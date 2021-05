vor 23 Min.

Einsatz wegen illegaler Party in Oberroth: Polizist setzt Pfefferspray ein

Mit mehreren Streifen war die Polizei am 24. April spätabends in Oberroth im Einsatz, um eine illegale Party aufzulösen. Im täglichen Pressebericht tauchte der Vorfall nicht auf.

Plus Junge Menschen feiern verbotenerweise eine Party im Bauwagen in Oberroth. Die Polizei greift mit mehreren Streifen ein – und das offenbar recht strikt. Das ruft Kritik hervor.

Von Jens Noll

Wenn eine Polizeiinspektion einen Vorfall in ihrem Dienstbereich für berichtenswert hält, dann taucht üblicherweise in den darauffolgenden Tagen eine entsprechende Meldung im Polizeibericht für den jeweiligen Landkreis auf. Die Meldung steht dann für jeden ersichtlich auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Ein größerer Polizeieinsatz in Oberroth war in den vergangenen Tagen aus Sicht der Beamten wohl nicht spannend genug für die Pressemeldungen. Dennoch lieferte der Vorfall Gesprächsstoff im Dorf, es gibt Kritik am Vorgehen der Beamten. Außerdem zieht er weitere Ermittlungen nach sich, weil Pfefferspray zum Einsatz kam. Was war passiert?

Themen folgen