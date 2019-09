vor 18 Min.

Einsatzort: Polizeiinspektion

Feuerwehr rückt zu Memminger Dienststelle aus

Die Memminger Feuerwehr ist am Freitag gegen Mitternacht zur örtlichen Polizeiinspektion ausgerückt. Der Grund: In der Dienststelle kam es zu einem Stromausfall, der von einem Brandgeruch begleitet wurde. Laut Polizeibericht verständigten die Beamten die Integrierte Leitstelle Donau/Iller wegen der unklaren Lage. Diese alarmierte die Feuerwehr. Woher der Rauch kam, war schnell geklärt: Das Vorschaltgerät einer Energiesparlampe war durchgebrannt und hatte auch den Stromausfall in Teilen des Gebäudes verursacht. Nachdem die defekte Lampe entfernt war, konnte die Stromversorgung hergestellt und der Dienstbetrieb wieder aufgenommen werden. Personen kamen nicht zu Schaden. (az)