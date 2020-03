vor 53 Min.

Einzelne Wertstoffhöfe öffnen wieder

Neue Regelungen in Babenhausen

Einzelne Wertstoffhöfe beziehungsweise Kompostierungsanlagen im Unterallgäu werden diese Woche wieder eingeschränkt geöffnet. „Wir bitten eindringlich darum, dieses Angebot nur in wirklich dringenden Fällen zu nutzen und die vorgeschriebenen Mindestabstände untereinander einzuhalten“, appelliert der Leiter der kommunalen Abfallwirtschaft des Landkreises, Edgar Putz, an die Bürger. Er weist darauf hin, dass nur die genannten Wertstoffe abgegeben werden können. Zudem werde es zu längeren Wartezeiten kommen, weil an den Wertstoffhöfen mit einer Art Blockabfertigung gearbeitet wird, um direkte Kontakte bestmöglich zu vermeiden.

Diese Regelungen gelten jetzt in Babenhausen:

Wertstoffhof Babenhausen, nur Leichtverpackungsabfälle sowie Papier, Pappe und Kartonagen, 9 bis 12 Uhr

Kompostierungsanlage Babenhausen, nur Grüngut, 14 bis 17 Uhr.

Die infrage kommenden Wertstoffhöfe wurden laut Putz gezielt ausgewählt. Es handle sich dabei um Anlagen, bei denen auch ein längerer Rückstau die Verkehrssicherheit nicht gefährdet. In Mindelheim sei dies nicht möglich. Der Wertstoffhof öffnet aus diesem Grund aktuell auch nicht eingeschränkt. Wann die Wertstoffhöfe wieder regulär öffnen, sei derzeit noch nicht absehbar. Die gewonnenen Erfahrungen sollen laut Putz als Grundlage für das weitere Vorgehen dienen.

Gelbe Tonne sowie Restmüll-, Biomüll- und Altpapiertonne werden weiterhin zu den regulären Terminen geleert. Die Abgabe von Verpackungsglas ist wie bisher bei den Glascontainern in jeder Gemeinde möglich. Auch die Sperrmüllabholung kann wie gewohnt angefordert werden, berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung. (az)

Bei Fragen gibt die Abfallwirtschaftsberatung gerne Auskunft unter Telefon (08261) 995 -367 oder -467. Informationen findet man auch im Internet unter www.unterallgaeu.de/abfall.

