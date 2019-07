vor 34 Min.

Eiserne Hochzeit in Untereichen: Ein seltenes Fest

Die Gestles aus Untereichen feiern Eiserne Hochzeit. Sie verraten, wie sie es ohne große Dramen durch 65 Ehejahre geschafft haben.

Von Zita Schmid

Rita und Josef Gestle aus Untereichen feierten das seltene Fest der Eisernen Hochzeit. Vor 65 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. „Die Zeit verging so unheimlich schnell. Es kommt mir vor, als wären es erst zehn Jahre“, sagt die Jubilarin.

Rita Gestle, geborene Bader, wurde 1931 in Osterberg geboren. Josef Gestle stammt aus Weiler und ist Jahrgang 1925. Kennengelernt haben sie sich 1951 beim Tanzen in Osterberg. Er habe die sechs Jahre jüngere Rita damals zunächst zu jung für sich gehalten. Bei ihr sei es aber gleich Liebe auf den ersten Blick gewesen. „Deshalb blieb ich auch hartnäckig“, erinnert sie sich und lacht. Am 16. Juli 1954 fand die standesamtliche Trauung in Altenstadt und einen Tag später die kirchliche Hochzeit in Illereichen statt. Gefeiert wurde dann in der Altenstadter TSV-Halle mit vielen Gästen aus ihren Heimatorten. Mit Bussen wurden diese nach dem Fest wieder zurück chauffiert. Das frisch getraute Paar hatte man allerdings in dem Abfahrtstrubel vergessen. „Wir mussten heimlaufen“, erzählen sie. Doch schlimm sei das nicht gewesen. Sie gingen in ihr neu gebautes Haus nach Untereichen.

Die Eheleute, die zu ihrem besonderen Jubiläum von Altenstadts Zweitem Bürgermeister Ernst Wüst Geschenke der Marktgemeinde und des Bayerischen Ministerpräsidenten überreicht bekamen, können auf ein langes, arbeitsreiches und größtenteils gemeinsames Leben zurückblicken. In jungen Jahren arbeitete der heute 94-jährige Josef Gestle zunächst als Rossknecht in verschiedenen Höfen. Im zweiten Weltkrieg war er mit den Gebirgsjägern in Frankreich und Italien stationiert und kam auch in Kriegsgefangenschaft. Später machte er eine Lehre als Mauer und war in diesem Beruf viel unterwegs. Bis zu seiner Rente arbeitete er in der Unteren Iller AG, unter anderem als Wehrwärter.

Die Gestles haben fünf Enkel und einen Urenkel

Rita Gestle war Hausfrau und bei der Firma Winkle beschäftigt. Sie wurden Eltern von zwei Töchtern und einem Sohn. Heute haben sie fünf Enkel und einen Urenkel. Josef Gestle ist leidenschaftlicher Fußball- und FC Bayern-Fan. Bis vor zehn Jahren war er treuer Zuschauer und wohl auch offener Kritiker bei Spielen der örtlichen Mannschaften. Das Sammeln von Raritäten, etwa alte landwirtschaftliche Gerätschaften, ist ein weiteres Hobby von ihm. Seine Frau liebt Blumen und den Garten. Zudem schaut sie mit Begeisterung Schwergewichtsboxen im Fernsehen an – und steht dafür auch mitten in der Nacht auf.

Seit 65 Jahren meistern die beiden ihr Leben gemeinsam. „Wir sind immer gut miteinander ausgekommen“, sagt Rita Gestle. Meinungsverschiedenheiten habe es aber durchaus gegeben. Nie aber sei daraus ein Drama geworden. Denn: Bei Differenzen dem anderen zuhören und überlegen, wie man sich einigen kann – so machen sie es in bewährter Weise bis heute.

