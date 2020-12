vor 33 Min.

Elisabeth Konrads Datteltaler

Rezepte der

Die IZ sucht den Plätzchenprofi: Anstelle unseres großen Plätzchenverkaufs gibt es dieses Jahr die leckersten Plätzchenrezepte unserer Leserinnen und Leser, darunter auch viele unserer langjährigen treuen Bäckerinnen und Bäcker. Am Ende entscheidet unser Online-Voting: Wer wird der Plätzchenprofi 2020? Heute:Datteltaler von Elisabeth Konrad.

Für ihre Weihnachtsspezialität wünscht Elisabeth Konrad aus Unterroth unseren Leserinnen und Lesern gutes Gelingen.

Zutaten:

100 Gramm Mandeln (50 Gramm gemahlen, 50 Gramm gehackt), 100 Gramm Datteln gehackt, zwei Eiweiß, 60 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine halbe Flasche Rumaroma oder ein Schuss Rum, zwei Prisen Zimt, 20 Gramm Speisestärke, Oblaten mit vier Zentimetern Durchmesser und Zartbitterkuvertüre

Zubereitung:

Für die Baisermasse das Eiweiß steif schlagen. Anschließend Zucker, Vanillezucker, Rum(-aroma), Zimt und Speisestärke vorsichtig unterrühren. Danach Datteln und Mandeln miteinander vermischen und unterheben.

Mit dem Teelöffel Teighäufchen auf die Oblaten setzen, mit je einer zweiten Oblate bedecken.

Das Ganze bei 150˚C Ober-/Unterhitze etwa 25 Minuten backen.

Die Datteltaler auf einem Kuchenrost erkalten lassen.

Die Schokolade im Wasserbad erwärmen. Die abgekühlten Datteltaler zur Hälfte in flüssige Kuvertüre tauchen. (az)

Leider kann unser jährlicher Plätzchenverkauf nicht stattfinden. Wer die Kartei der Not dennoch unterstützen möchte, findet alle Informationen dazu unter der Adresse kartei-der-not.de. Möchten Sie auch Plätzchen-Profi 2020 werden? Dann schicken Sie uns ihr Rezept und ein Foto von sich – idealerweise mit dem Gebäck – per E-Mail an redaktion@illertisser-zeitung.de. Bei unserem online-Voting küren wir den Plätzchenprofi, der mit einem Back-Paket belohnt wird.

Themen folgen