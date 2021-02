vor 17 Min.

Eltern müssen für Plätze in Illertisser Kindergärten künftig mehr zahlen

Seit einigen Monaten ist in Illertissen die neue Kinderkrippe Glühwürmchen in Betrieb. Im September steigen die Kitagebühren im Stadtgebiet.

Plus Dieses Jahr müssen die Familien mit höheren Kosten rechnen. Über ein neues Tool können Kinder in Illertissen nun digital angemeldet werden.

Von Rebekka Jakob

Das Thema Kinderbetreuung beschäftigt die Stadt Illertissen derzeit stark. Zuletzt ist das Angebot im Stadtgebiet wieder erweitert worden, zusätzliche Gruppen sind in Planung. Bürgermeister Jürgen Eisen hatte angesichts der anstehenden Projekte deutlich gemacht: "Der Bedarf steigt weiter." Als nächstes entwickelt die Stadt die Anmeldemöglichkeiten für die Familien weiter. Und auch bei den Kindergartengebühren wird sich dieses Jahr etwas ändern.

Digitale Kindergarten-Anmeldung: So funktioniert es in Illertissen

Wer bisher einen Betreuungsplatz in Illertissen suchte, wandte sich direkt an die Kindergärten. Ende Februar wird das nun auf digitalem Wege möglich sein. Die Stadt startet auf ihrem Bürgerserviceportal die Anwendung „Kitaplatz-Bedarfsanmeldung“. Hier haben Eltern ab dem 22. Februar einen Monat lang Zeit, ihr Kind für die Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet anzumelden. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit: Das Eingangsdatum der Anmeldung sei nicht relevant, heißt es aus der Stadtverwaltung. Dafür können aber ab jetzt auch nur die Bedarfsanmeldungen berücksichtigt werden, die über die online Kitaplatz-Bedarfsanmeldung eingehen.

Kindergartengebühren in Illertissen steigen: Das ist der Grund

Für die Kinder, die dann ab September die Kita besuchen, wird die Betreuung künftig etwas mehr kosten. Der Stadtrat hatte bereits im vergangenen Sommer die Erhöhung der Kindergartengebühren beschlossen. Allerdings werden die neuen Gebühren erst ab September dieses Jahres fällig und wurden nicht bereits im Herbst 2020. Stadtrat Andreas Lanwehr (FReie Wähler) hatte damals die Verschiebung beantragt, die mit 14 zu sieben Stimmen befürwortet wurde.

Ein weiterer Antrag kam damals von Ewald Ott ( CSU): Er bat die Verwaltung darum, zu überprüfen, ob eine jährliche Gebührenerhöhung an den Verbraucherpreisindex gekoppelt werden könnte. Julia Pöllmann legte nun in der Januar-Stadtratssitzung das Ergebnis vor. Ihr Fazit: "Eine Kopplung an den Index ist nicht sinnvoll." Der Verbraucherpreisindex stieg in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich pro Jahr um 1,14 Prozent, in zehn Jahren durchschnittlich um 1,33 Prozent im Jahr. Die Folge: Die Erhöhung der Gebühren würde nur um Kleinstbeträge erfolgen, der Verwaltungsaufwand bei den daraus entstehenden krummen Summen stünde in keinem Verhältnis dazu.

Defizit bei der Kinderbetreuung steigt auf vier Millionen Euro

Darum bleibt es nun bei den im Juni 2020 beschlossenen und nun nochmal vom Stadtrat bestätigten höheren Gebühren. Nach wie vor seien die Elternbeiträge angesichts der Kosten für die Kinderbetreuung nur ein Tropfen auf den heißen Stein, erklärte Julia Pöllmann. Sie tragen gerade einmal fünf Prozent der Gesamtkosten für die Betreuung. Auf die Stadt entfallen 52 Prozent, die restlichen 43 Prozent werden staatlich finanziert. Das Defizit der Kinderbetreuungseinrichtungen in der Stadt steige auf vier Millionen Euro an (Vorjahr: 3,453 Millionen Euro). Unter anderem wachsen die Kosten durch sieben weitere Personalstellen, die dieses Jahr wegen der zusätzlichen Gruppen geschaffen werden. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren hatte das Defizit noch weniger als zwei Millionen Euro betragen. Der städtische Anteil an der Kostenentwicklung in den Kindergärten pro Kind hat sich in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdoppelt und lag in den vergangenen Jahren bei um die 5000 Euro.

So viel kostet ein Kindergartenplatz in Illertissen

Wie wirken sich die Kostensteigerungen aus? Unabhängig von der Buchungszeit werden bei Krippenkindern 20 Euro im Monat mehr fällig. Bei den größeren Kita-Kindern steigen die Gebühren bei bis zu vier Stunden Betreuung um 15 Euro auf 80 Euro für Kinder ab drei Jahre, in der gleichen Altersklasse werden für zehn Stunden Betreuung am Tag 45 Euro monatlich mehr fällig - insgesamt 95 Euro. Besuchen zwei Geschwister eine Einrichtung, reduziert sich der Preis für beide auf 75 Prozent der Gebühren, bei drei Kindern werden jeweils nur 50 Prozent fällig.

Bedingt durch die Corona-Schließungen hatte die Stadt zudem im vergangenen April und Mai sowie jetzt im Januar und Februar von den Eltern keine Kitagebühren erhoben. Für bedürftige Familien fielen ohnehin keine Gebühren an, ergänzte Bürgermeister Jürgen Eisen. Und lege man die Kosten pro Tag um, werde schnell deutlich, wie wenig die Familien eigentlich für Betreuung bezahlen müssten: "Bei einer Buchungszeit von zehn Stunden sind es gerade einmal zwei Euro am Tag", rechnete der Bürgermeister vor.

Dafür könne sich das Angebot sehen lassen: "Unsere Kindergärten sind top ausgestattet, wir haben viel gemacht." Kritik an den Kindergartengebühren höre er außerdem kaum. Im Gegenteil: "Vor kurzem hat sich eine Frau, die aus Baden-Württemberg hergezogen ist, erkundigt, ob die Gebühren bei uns auf der Internetseite wirklich stimmen können, weil sie so niedrig sind."

