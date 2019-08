19:00 Uhr

Eltern verunsichert: Wie geht es mit dem Container in Vöhringen weiter

Wie geht es mit dem Container an der Rappelkiste in Vöhringen weiter? Diese Frage sorgt bei Eltern für Verunsicherung.

In Vöhringen fehlt es an Betreuungsplätzen für Kinder. Eine Übergangslösung an der Rappelkiste soll helfen. Doch das sorgt für Unmut bei den Eltern.

Bekommt mein Kind einen Betreuungsplatz und wenn ja, wo? Diese Fragen müssen sich einige Eltern in Vöhringen stellen. Denn die Stadt kann den Bedarf an Betreuungsplätzen nicht decken. Im Juni hieß es von Seiten der Stadt, 32 Kinder würden auf einen Platz warten. Für aktuelle Zahlen war die Stadt auf Nachfrage nicht zu erreichen.

Container wurde für die Umbauarbeiten der Rappelkiste aufgestellt

Um den Bedarf ab September zu decken, zog die Stadt die Nutzung des Containers an der Rappelkiste in Erwägung. Wie berichtet, wird die Kita im Osten der Stadt derzeitig aufwendig erweitert und umgebaut. Das machte die Aufstellung eines Containers notwendig. Die Umbauarbeiten sollen im Herbst abgeschlossen sein und der Container weiter als Unterbringung genutzt werden. Doch das sorgt bei betroffenen Eltern für Verunsicherung, wie beim Stadtgespräch des Vöhringer CSU-Ortsverbandes deutlich wurde.

Denn sie fürchten, dass es sich nicht um eine Übergangslösung handelt, sondern um eine langfristige Unterbringung. „Ein Jahr wäre noch tragbar, aber es sprengt den Rahmen, wenn der Container dort drei oder vier Jahre stehen bleibt“, sagt Irmela Süssegger, Vorsitzende des Elternbeirats der Rappelkiste, auf Nachfrage gegenüber unserer Zeitung. Die pädagogische Qualität leide darunter und auch für die Kinder sei ein ständiger Wechsel der gewohnten Umgebung schwierig.

Süssegger verweist darauf, dass der Container an der Rappelkiste viel Platz beanspruche und der Garten deutlich verkleinert sei. Im Sommer sei es im Container heiß, im Winter dagegen eher kühl. Um die Temperatur besser regeln zu können, stellte die Stadt bereits ein Klimagerät zur Verfügung.

Vorsitzende des Elternbeirats fühlt sich schlecht von der Stadt informiert

CSU-Fraktionsvorsitzender Michael Neher betonte auf Nachfrage, die Stadt müsse sich um Alternativen bemühen. Auch er plädiert dafür, den Container an der Rappelkiste maximal ein Jahr als Provisorium zu nutzen. Alles darüber hinaus sei kaum zumutbar, so Neher. Abhängig von der Zahl der Kinder, die künftig in den Containern betreut werden müssten, sollte seiner Meinung nach eine Verteilung von wenigen Kindern auf die übrigen Kindertagesstätten überprüft werden.

Das hält auch Süssegger für eine mögliche Option. Zudem könne die Stadt prüfen, ob sich leer stehende Gebäude nutzen lassen. Süssegger kritisiert die mangelnde Information seitens der Stadt. „Man hat das Gefühl, dass alles andere oft wichtiger ist.“ Eine Stellungnahme, wie es mit dem Container an der Rappelkiste weitergeht und welche möglichen Alternativen angedacht sind, war auf Nachfrage unserer Zeitung nicht zu erhalten.

